Экономика

Волгоградские предприятия наращивают выпуск дезрастворов и средств индивидуальной защиты

Экономика 19.05.2020 13:02 Новости компаний
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19.05.2020 13:02 Новости компаний


Промышленные предприятия Волгоградской области наращивают выпуск средств индивидуальной защиты — эта продукция востребована для борьбы с распространением COVID-19. 
По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, коллектив АО «КАУСТИК» почти втрое увеличил выпуск  белизны-гель, белизны «New» и других дезинфицирующих товаров. 
По состоянию на 6 мая ООО «ТД «Грасс» отгрузил более 620 тонн дезрастворов на основе изопропилового спирта «DESO C9», продолжает выпуск влажных антибактериальных салфеток. 
Почти 40 предприятий региона освоили пошив средств индивидуальной защиты. Профильным ведомством составлен перечень производителей с контактными данными, который регулярно обновляется.
«Предприятия региона быстро мобилизовались и используют свой потенциал для пополнения запасов средств индивидуальной защиты, — отметил заместитель губернатора - председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области О.Д. Николаев. — Для обеспечения производителей достаточным объемом сырья — медицинской марлей, неткаными материалами, швейными принадлежностями — сформирована и направлена заявка в Минпромторг России». 
Фото ссайта https://www.kaustik.ru
 

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