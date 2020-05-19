Здравоохранение

Кривая пошла вверх: в Волгоградской области коронавирус не сдается

Здравоохранение 19.05.2020 11:50
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19.05.2020 11:50


86 новых случаев выявления COVID-19  у жителей Волгоградской области зафиксировано за прошедшие сутки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные портала правительства РФ. В предыдущие 2 дня суточное количество заболевших в регионе не превышало 65. Всего с начала пандемии новой инфекцией в Волгоградской области заразились 1747 человек. 13 умерли. 

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