В Волгограде судят капитана за содержимое тайной емкости на танкере

Расследования 18.05.2020 16:27
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18.05.2020 16:27
Перед судом в Волгограде предстанет 44-летний капитан и 47-летний старший механик танкера «Балт Флот 19», которые обвиняются в хищении чужого имущества в крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в Южной транспортной прокуратуре, по версии следствия, обвиняемые совершили преступления по предварительному сговору.
Согласно материалам следствия, осенью 2019 года они договорились о хищении части перевозимого груза – нефтепродуктов (масла), в связи с чем оборудовали на судне отдельную емкость, в которую перелили нефтепродукты массой более 25 тонн для последующего сбыта. В результате совершенного преступления собственнику груза был причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.
За содеянное обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.
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