Сбербанк и Администрация Жирновского муниципального района подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
Экономика 14.05.2020 11:57 Новости компаний
0
14.05.2020 11:57 Новости компаний
Сбербанк и Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 30 млн рублей сроком до двух лет.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, целью предоставления кредита является финансирование дефицита бюджета Жирновского муниципального района. Предоставляемые средства муниципальное образование выберет до 20 мая 2020 г.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:«Сбербанк готов оказать поддержку районным Администрациям Волгоградской области и выдать необходимые средства частями по удобному графику погашения в рамках кредитных программ для субъектов РФ и муниципальных образований. В настоящий момент банк уже направил финансирование в виде кредитных линий в 7 муниципальных образований региона».
Сбербанк победил 28 апреля 2020г. в открытом запросе электронного аукциона на право предоставления данной невозобновляемой кредитной линии на основании ч.10 ст.69 ФЗ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Реклама
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%14.05.2020 16:54
Экономика 14.05.2020 16:54
Волгоградэнергосбыт: вирус уйдет, а долги останутся14.05.2020 14:01
Экономика 14.05.2020 14:01
Сбербанк продлевает срок действия карт14.05.2020 13:26
Экономика 14.05.2020 13:26
Активы группы «Открытие» по итогам первого квартала 2020 года выросли до 3,3 трлн рублей13.05.2020 11:53
Экономика 13.05.2020 11:53
Новоселы в Волгоградской области уже воспользовались в Сбербанке ипотекой по ставке 6,4%13.05.2020 11:42
Экономика 13.05.2020 11:42
Более 7 тысяч жителей Волгоградской области добились кредитных каникул12.05.2020 19:01
Экономика 12.05.2020 19:01
Лучшего наставника волгоградского «КАУСТИКа» теперь знает вся страна12.05.2020 15:53
Экономика 12.05.2020 15:53
В Волгограде торговые центры останутся на карантине12.05.2020 13:45
Экономика 12.05.2020 13:45
В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков12.05.2020 12:33
Экономика 12.05.2020 12:33
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-1912.05.2020 11:04
Экономика 12.05.2020 11:04
Сады Придонья поддержали самых маленьких12.05.2020 10:57
Экономика 12.05.2020 10:57
В России самозанятым вернут профессиональный налог за 2019 год11.05.2020 18:33
Экономика 11.05.2020 18:33
В Волгоградской области в марте закрылись 400 предприятий10.05.2020 23:01
Экономика 10.05.2020 23:01
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд10.05.2020 11:58
Экономика 10.05.2020 11:58
Известный волгоградский производитель соков не нарушал экологического законодательства08.05.2020 17:44
Экономика 08.05.2020 17:44
Реклама