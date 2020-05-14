



Сбербанк и Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 30 млн рублей сроком до двух лет.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, целью предоставления кредита является финансирование дефицита бюджета Жирновского муниципального района. Предоставляемые средства муниципальное образование выберет до 20 мая 2020 г.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:«Сбербанк готов оказать поддержку районным Администрациям Волгоградской области и выдать необходимые средства частями по удобному графику погашения в рамках кредитных программ для субъектов РФ и муниципальных образований. В настоящий момент банк уже направил финансирование в виде кредитных линий в 7 муниципальных образований региона».

Сбербанк победил 28 апреля 2020г. в открытом запросе электронного аукциона на право предоставления данной невозобновляемой кредитной линии на основании ч.10 ст.69 ФЗ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



