Экономика

Сбербанк и Администрация Жирновского муниципального района подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

Экономика 14.05.2020 11:57 Новости компаний
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14.05.2020 11:57 Новости компаний


Сбербанк и Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 30 млн рублей сроком до двух лет.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, целью предоставления кредита является финансирование дефицита бюджета Жирновского муниципального района. Предоставляемые средства муниципальное образование выберет до 20 мая 2020 г. 
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:«Сбербанк готов оказать поддержку районным Администрациям Волгоградской области и выдать необходимые средства частями по удобному графику погашения в рамках кредитных программ для субъектов РФ и муниципальных образований. В настоящий момент банк уже направил финансирование в виде кредитных линий в 7 муниципальных образований региона».
Сбербанк победил 28 апреля 2020г. в открытом запросе электронного аукциона на право предоставления данной невозобновляемой кредитной линии на основании ч.10 ст.69 ФЗ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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