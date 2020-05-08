В Волгоградской области нашли сбежавшего из дома второклассника

Происшествия 08.05.2020 13:24
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08.05.2020 13:24
Девятилетнего мальчика Витю, который накануне ушел из дома в рабочем поселке Октябрьский после ссоры с родителями, сегодня нашли. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, с ребенком все в порядке. В настоящее время с ним работают следователи, которые выясняют обстоятельства и причины его ухода из дома, а также, где ребенок находится все это время.
Мальчику будет оказана необходимая психологическая помощь, отметил Муджиков.
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