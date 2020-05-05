В Волгограде рецидивист ограбил в подъезде женщину





Ранее судимый 31-летний житель Волгограда задержан по подозрению в грабеже. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, преступление было совершено ночью в подъезде многоквартирного дома в Тракторозаводском районе.

О грабеже сообщила в полицию 34-летняя волгоградка. По ее словам, около получаса назад вместе с супругом они пытались выпроводить из подъезда компанию нетрезвых молодых людей. В ходе совместного конфликта, один из незнакомцев сорвал с шеи женщины цепочку с крестиком, после чего скрылся.

Сотрудникам патрульно-постовой службы и оперативникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Задержанный, как выяснилось, был ранее судим за аналогичное преступление. В содеянном он сознался. Возбуждено уголовное дело. За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы.



