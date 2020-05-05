В Волгоградской области водитель погиб на повороте





Водитель автомобиля «Daewoo Nexia» погиб в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне около полуночи на 16 км подъездной автодороги к поселку Александровка.

32-летний водитель при проезде плавного поворота совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. От полученных в ДТП травм мужчина скончался на месте.



