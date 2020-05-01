



В социальных сетях дачники с Сарпинскиого делятся счастливым известием – их наконец-то переправляют на остров. ИА «Высота 102» связалось с садоводами, которые подтвердили эту новость. На первомай владельцы участков смогут, пусть и с большим опозданием, но начать весенние работы на своих плантациях и грядках. В связи с режимом самоизоляции с начала апреля речные маршруты на остров для дачников не осуществлялись. Р ечной транспорт н а Сарпинский в последнее время ходил по двум маршрутам только для местных жителей, имеющих там прописку.

На сайте речного порта Волгограда опубликовано обновленное расписание движения судов на остров по шести маршрутам: «Руднева – Сарпинский», «Волгоград – Культбаза», «Волгоград – Островная», «Тулака – Сарпинский», «Обувная – Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива».

В пресс-службе администрации Волгограда информагентству подтвердили, что садоводы получили возможность на майские праздники отправиться на свои «фазенды». В целях безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм председатели СНТ заранее составляют списки дачников, которые желают отправится на остров. Садоводов пропускают на речные трамвайчики строго по документам, подтверждающим права собственности на участки. Также в целях соблюдения социальной дистанции ограничено количество человек, которые могут зайти на борт судна. Обратно в Волгоград дачники смогут отправиться 5-го и 11 мая. Рейсы с Сарпинского в город осуществляются и в остальные дни, но они предназначены для жителей острова.

В середине апреля владельцы садовых участников на острове Сарпинский через информагентство «Высота 102» обращались с просьбой к властям отправить их на остров. Пенсионеры говорили о том, как важно начать весенние работы в саду и опасались, что останутся в этом году без урожая.



