В Волгоградской области налоговые инспекции не откроются до 11 мая

Экономика 30.04.2020 16:19
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30.04.2020 16:19
Прием налогоплательщиков в инспекциях УФНС России по Волгоградской области приостановлен до 11 мая включительно. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, личный прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах инспекций приостановлен до особых распоряжений.
Эти меры, как уточнили в ведомстве, обусловлены необходимостью сохранения защиты здоровья населения региона в рамках исполнения Указа Президента РФ от 28.04.2020 № 294 "О продлении действий мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также постановления губернатора Волгоградской области.
По-прежнему все услуги, которые предоставляются в операционных залах инспекций можно получить дистанционно через сервисы ФНС России. Это очень удобно и требует минимальных затрат времени. Каждый сервис имеет пошаговую инструкцию, которая поможет разобраться и получить желаемую услугу. Самыми востребованными сервисами на сегодняшний день остаются Личные кабинеты налогоплательщиков.
Так, в личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.
При возникновении вопросов, связанных с налогообложением и уплатой налогов, а также порядком получения услуги предоставляемой налоговым органом дистанционно или порядком подключения к Личному кабинету, можно проконсультироваться, обратившись по телефонам отделов инспекций, расположенным на
сайте в разделе "Контакты".
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