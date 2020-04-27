Чиновникам Волгоградской области дали отсрочку по предоставлению деклараций о доходах

Борьба с коррупцией 27.04.2020 14:20
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27.04.2020 14:20
Соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102», сведения о доходах, расходах и имуществе госслужащих должны быть опубликованы до 1 августа 2020 года включительно. Основанием для переноса срока предоставления деклараций стал указ президента от 17 апреля. Владимир Путин обосновал это реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В Волгоградской области, между тем, опубликовали сведения о доходах только депутаты регпарламента. Ранее декларации о доходах госслужащих, депутатов различных уровней и муниципальных служащих становились предметом достояния общественности в течение апреля-мая.
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