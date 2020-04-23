Здравоохранение

О смертельном коварстве COVID-2019 рассказали в Волгоградском облздраве

Здравоохранение 23.04.2020 16:28
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23.04.2020 16:28




О коварстве коронавируса на примере последнего летального исхода в регионе сегодня рассказал зампредседателя облздрава. Николай Алимов сегодня на брифинге заявил, что у 71-летнего жителя Городищенского района, который скончался 19 апреля, изначально не было никаких предпосылок думать о COVID-2019, сообщает ИА «Высота 102». Ни он, ни члены его семьи не были в Москве, или за границей и не контактировали с такими лицами. За  медицинской помощью пенсионер обратился только спустя пять дней после первых признаков болезни. После чего его госпитализировали в городскую больницу №2 Волжского.
«Умер он не от вируса, а от пневмонии. Плюс сопутствующие заболевания, плюс возраст. Все это в общей сумме привело к такому неблагоприятному исходу», - пояснил Николай Алимов.
Зампредседателя комитета здравоохранения области обратил внимание журналистов на коварство заболевания. «Стабильное состояние резко переходит, когда человек требует ИВЛ.  Благополучие резко переходит в состояние неблагополучия и вызывает такие явления, когда уже трудно что-то сделать, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия. Реаниматологи по часу качают, весь перечень мероприятий проводят, но это не приводит к результатам», - заключил Алимов.
Гибель пенсионера из Городищенского района от коронавируса стала третьей по счету в регионе с начала пандемии. Ранее от осложнений, вызванных инфекцией, скончалась 47-летняя жительница Жирновского района и 39-летний мужчина из Николаевского района. Всего в Волгоградской области на 23 апреля подтверждено 165 случаев заболевания, из которых 20 – выявлены за последние сутки.

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