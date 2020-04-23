«Ростелеком» провел вебинар по кибербезопасности для волгоградских пенсионеров





«Ростелеком» организовал вебинар по кибербезопасности для пенсионеров Волгоградской области. Его участниками стали пожилые люди, прошедшие обучение в рамках проекта «Азбука Интернета», который национальный цифровой провайдер реализует в регионе на постоянной основе.

YouTube-канале , спикером выступил ведущий специалист «Ростелекома» Александр Галкин. Он рассказал участникам вебинара о потенциальных угрозах в сети и способах защиты. Волгоградцы старшего поколения под руководством наставника разобрали возможные ситуации, связанные с киберугрозами, и разработали оптимальный способ действия в каждом из рассматриваемых случаев. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, онлайн урок был организован на партнерском, спикером выступил ведущий специалист «Ростелекома» Александр Галкин. Он рассказал участникам вебинара о потенциальных угрозах в сети и способах защиты. Волгоградцы старшего поколения под руководством наставника разобрали возможные ситуации, связанные с киберугрозами, и разработали оптимальный способ действия в каждом из рассматриваемых случаев.

«Режим самоизоляции делает как никогда актуальным дистанционные возможности, которые предоставляет интернет. Для пожилых людей – это способ, не выходя из дома общаться с близкими, организовывать досуг, совершать покупки и пользоваться услугами госорганов. “Ростелеком”, являясь провайдером и разработчиком ключевых решений в сфере информационной безопасности, видит свою социальную миссию еще и в том, чтобы помочь пользователям пенсионного возраста адаптироваться к виртуальному миру, чувствовать себя уверенно при пользовании компьютером и интернетом и знать, как защитить личную информацию и платежные данные от кибермошенников», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Азбука Интернета» – масштабный совместный проект «Ростелекома», Пенсионного Фонда РФ и целого ряда библиотечных организаций, реализуемый в регионах для обучения пожилых людей навыкам пользования компьютером и интернетом. Экспертами Ростелекома было разработано специальное обучающее пособие, которое успешно зарекомендовало себя в рамках проекта.

«Уже на протяжении нескольких лет мы активно и плодотворно сотрудничаем с “Ростелекомом”. Проект “Азбука Интернета» востребован у старшего поколения – с момента его запуска в регионе в 2014 году более 800 волгоградских пенсионеров стали его участниками. Обучение основам интернет-безопасности в онлайн формате – еще один важный и актуальный сегодня шаг, который сделал “Ростелеком» в рамках социальной ответственности. Уверена, что наше сотрудничество с компанией пополнится новыми интересными и значимыми соцпроектами», – подчеркнула Светлана Пруданова, директор Волгоградской сети городских библиотек.

«Подобные уроки по кибербезопасности уже успешно проводились для волгоградских школьников. Теперь мы решили организовать аналогичное занятие для представителей старшего поколения, которые также хотят идти в ногу со временем и пользоваться всеми достижениями цифровых технологий. Формат вебинара выбран как наиболее безопасный с эпидемиологической точки зрения, а также как современная и удобная форма работы с аудиторией, позволяющая к тому же, лишний раз продемонстрировать возможности веб-ресурсов, а пользователям познакомиться с ними на практике», - рассказал Александр Галкин, ведущий специалист «Ростелекома».

на сайте конкурса и приложить конкурсную работу — эссе и фотографии по теме одной из предложенных номинаций. «Ростелеком» и Пенсионный фонд Российской Федерации приглашают пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020». Прием работ уже ведется. Для участия необходимо подать заявкуи приложить конкурсную работу — эссе и фотографии по теме одной из предложенных номинаций.



