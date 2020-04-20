Экономика

Олег Савченко прогнозирует появление нового пакета мер поддержки предприятий

Экономика 20.04.2020 11:53
0
20.04.2020 11:53


В ближайшее время стоит ожидать новых решений власти о поддержке бизнеса, так считает промышленник и общественный деятель Олег Савченко. По его мнению, оправиться после пандемии российской экономике, которая в основном рассчитана на потребительский спрос,  позволит только согласованность и взаимопонимание правительства страны и собственников предприятий. «Миллионы россиян по всей стране в эти дни - в состоянии стресса. Те, кто занят в малом и среднем бизнесе, временно ограничены и в действиях, и в финансах. И если первое можно пережить, то второе грозит предбанкротством. Руководство страны определило наиболее пострадавшие отрасли. И список явно будет расширен», - поделился своим мнением с ИА «Высота 102» Олег Савченко. 
Что касается анонсированных 15 апреля  Владимиром Путиным мер, в том числе по поддержке предприятий, которые сохранили 90% персонала, то волгоградский промышленник  уверен, что  предприниматели в любом случае должны пойти на жертву. «Нужно определиться, какова себестоимость выживания без всяких злоупотреблений, без всяких компенсаций по дополнительным возможностям, которые были до коронавируса. Естественно, люди не должны пострадать в зарплате. И здесь  это тоже вынужденная мера, я думаю, государство присоединится к собственникам, которые сохранили рабочие места, и поможет им с компенсациями зарплат, которые они получали до кризиса. Вот все это вместе удержит нашу экономику».

Олег Савченко, который знаком с ситуацией в регионе не понаслышке, отмечает, что в Волгоградской области задействованы все возможные механизмы помощи, выстроен диалог с предпринимателями, реализуются меры первого регионального пакета поддержки. «Займом Фонда микрофинансирования под 1% годовых воспользовались 12 малых предприятий. На рассмотрении — еще более полусотни заявок. Средства можно направить  зарплаты или выполнение других обязательств. Область работает по всем программам, разработанным по поручению президента».  По словам Олега Савченко, принимать оперативные решения в огромной стране, исходя из текущего момента и стремительно развивающейся ситуации очень сложно. Но при этом, уже выделяются дополнительные средства на нужды регионов. « Есть уверенность, что впереди новый пакет мер, которые позволят бизнесу восстановиться после пандемии. Нужно перетерпеть, подождать, вместе мы справимся», - промышленник Олег Савченко не скрывает, что очень переживает за бизнес-сообщество, но верит в людей, которые привыкли трудиться и не опустят руки ни при каких обстоятельствах.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
20.04.2020 11:37
Экономика 20.04.2020 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2020 18:27
Экономика 19.04.2020 18:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.04.2020 19:25
Экономика 18.04.2020 19:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2020 19:01
Экономика 17.04.2020 19:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.04.2020 14:21
Экономика 17.04.2020 14:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.04.2020 18:14
Экономика 16.04.2020 18:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2020 14:00
Экономика 16.04.2020 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2020 09:31
Экономика 16.04.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.04.2020 17:44
Экономика 15.04.2020 17:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.04.2020 15:25
Экономика 15.04.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 17:06
Экономика 14.04.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 14:52
Экономика 14.04.2020 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 13:11
Экономика 14.04.2020 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 12:06
Экономика 14.04.2020 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 10:05
Экономика 14.04.2020 10:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:06
Волгоградских студентов-медиков мобилизовали на борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
11:54
Уже 111 случаев: в Волгоградской области - рекордный прирост больных COVID-19Смотреть фотографии
11:53
Олег Савченко прогнозирует появление нового пакета мер поддержки предприятийСмотреть фотографии
11:27
Волгоградец стрелял по окнам из пистолетаСмотреть фотографии
10:54
В Волжском 70-летнюю даму насильно развели с молодым мужем-иностранцемСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области тесты на коронавирус делают 6 лабораторийСмотреть фотографии
10:00
Пьяный водитель в Волгоградской области чуть не убил ребенкаСмотреть фотографии
09:51
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа помогают пожилым людямСмотреть фотографии
09:20
Волгоградская филармония «ударит» по вирусу тотальной чисткойСмотреть фотографии
08:41
В Волгоградской области назвали район с самыми состоятельными врачамиСмотреть фотографии
20:15
«Лексус» волгоградки обсыпало камнями на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
18:27
Волгоградские налогоплательщики заполнят декларации позжеСмотреть фотографии
16:50
Губернатор встретил Пасху без маски с главой ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
«Сначало воду подчини»: в Волгограде жители тоже хотят от УК понимания ситуацииСмотреть фотографии
15:52
В Волгоградской области сразу шесть больных коронавирусом выявили в Палласовском районеСмотреть фотографии
15:10
В ЮФО количество больных COVID-2019 перевалило за тысячуСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде военные продезинфицируют несколько заводовСмотреть фотографии
13:31
В больницах Волгоградской области – почти 400 человек с подозрением на коронавирусСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области уже 93 зараженных коронавирусомСмотреть фотографии
12:06
Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой и показал праздничный столСмотреть фотографии
11:37
Суд оштрафовал торговца саженцами из Крыма за тайный приезд в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:28
Митрополит Волгоградский и Камышинский пожелал верующим радости Пасхального утраСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области шесть девушек пострадали в ДТПСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области хозяин сгорел вместе с домомСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде цены на лук бьют рекордыСмотреть фотографии
22:26
Волгоградские храмы закрыли от прихожан на ПасхуСмотреть фотографии
20:38
Дамам Волгоградской облдумы финансовый кризис нипочёмСмотреть фотографии
20:22
В Волгоградской области опубликовали перечень разрешенных услуг салонов красотыСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде УК не хватает денег себе на зарплату из-за «коронавирусных» долгов жителейСмотреть фотографии
18:57
Все,что нажито: депутаты Волгоградской облдумы тряхнули кошелькамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 