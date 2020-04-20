



В ближайшее время стоит ожидать новых решений власти о поддержке бизнеса, так считает промышленник и общественный деятель Олег Савченко. По его мнению, оправиться после пандемии российской экономике, которая в основном рассчитана на потребительский спрос, позволит только согласованность и взаимопонимание правительства страны и собственников предприятий. «Миллионы россиян по всей стране в эти дни - в состоянии стресса. Те, кто занят в малом и среднем бизнесе, временно ограничены и в действиях, и в финансах. И если первое можно пережить, то второе грозит предбанкротством. Руководство страны определило наиболее пострадавшие отрасли. И список явно будет расширен», - поделился своим мнением с ИА «Высота 102» Олег Савченко.

Что касается анонсированных 15 апреля Владимиром Путиным мер, в том числе по поддержке предприятий, которые сохранили 90% персонала, то волгоградский промышленник уверен, что предприниматели в любом случае должны пойти на жертву. «Нужно определиться, какова себестоимость выживания без всяких злоупотреблений, без всяких компенсаций по дополнительным возможностям, которые были до коронавируса. Естественно, люди не должны пострадать в зарплате. И здесь это тоже вынужденная мера, я думаю, государство присоединится к собственникам, которые сохранили рабочие места, и поможет им с компенсациями зарплат, которые они получали до кризиса. Вот все это вместе удержит нашу экономику».





Олег Савченко, который знаком с ситуацией в регионе не понаслышке, отмечает, что в Волгоградской области задействованы все возможные механизмы помощи, выстроен диалог с предпринимателями, реализуются меры первого регионального пакета поддержки. «Займом Фонда микрофинансирования под 1% годовых воспользовались 12 малых предприятий. На рассмотрении — еще более полусотни заявок. Средства можно направить зарплаты или выполнение других обязательств. Область работает по всем программам, разработанным по поручению президента». По словам Олега Савченко, принимать оперативные решения в огромной стране, исходя из текущего момента и стремительно развивающейся ситуации очень сложно. Но при этом, уже выделяются дополнительные средства на нужды регионов. « Есть уверенность, что впереди новый пакет мер, которые позволят бизнесу восстановиться после пандемии. Нужно перетерпеть, подождать, вместе мы справимся», - промышленник Олег Савченко не скрывает, что очень переживает за бизнес-сообщество, но верит в людей, которые привыкли трудиться и не опустят руки ни при каких обстоятельствах.



