Общество

В безлюдном ЦПКиО Волгограда высаживают 75 цветущих сакур

Общество 17.04.2020 10:54
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17.04.2020 10:54



75 сакур в честь юбилея Победы, а также магнолии, гинго и другие экзотические для региона растения начали высаживать в парке ЦПКиО, где уже четвертый год продолжается реконструкция. Саженцы деревьев покрыты цветами, но красоту видят только озеленители - для обычных горожан вход в парки запрещен из-за введенного в регионе особого «противоронавирусного» режима. 

Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в рамках рабочей поездки в ЦПКиО ход работ по благоустройству оценили губернатор Андрей Бочаров и глава областного центра Виталий Лихачев. Власти рассчитывают, что к 15 августа площадка парка с тематическими зонами будет готова для большого музыкального фестиваля ParkSeason Fest. Мероприятие с участием популярных артистов планируется провести на территории объединенного пространства Центрального парка культуры и отдыха и стадиона «Волгоград Арена». 



Фото пресс-службы администрации Волгоградской области


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