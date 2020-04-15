В Волгоградской области пьяный водитель без прав покалечил двух человек в ДТП

Расследования 15.04.2020 10:22
0
15.04.2020 10:22
Два человека пострадали на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером на 510 км автодороги по вине пьяного водителя, лишенного права управления транспортным средством.
По предварительной информации, 25-летний житель Камышина, который управлял автомобилем "ВАЗ-217230" в состоянии алкогольного опьянения, пересек сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Fiat Panda". В результате пострадала 63-летняя водитель иномарки и ее 26-летняя пассажирка. Они с различными травмами доставлены в больницу.
Реклама
Ликвидация 18 свалок в Волгоградской области запахла большим криминальным скандалом15.04.2020 11:55
Расследования 15.04.2020 11:55
В Волгограде объяснили назначение армейской палатки возле больницы №514.04.2020 14:08
Расследования 14.04.2020 14:08
Бутлегера в Волгоградской области судят за продажу паленой водки под видом элитной14.04.2020 13:47
Расследования 14.04.2020 13:47
Все чисто: завершилось тотальное обследование на COVID-19 школьников в Волжском14.04.2020 12:55
Расследования 14.04.2020 12:55
В Волгограде водитель от безделья катал пассажира на капоте14.04.2020 12:17
Расследования 14.04.2020 12:17
В Волгоградской области за жестокую расправу над тещей ростовчанину грозит 20 лет тюрьмы13.04.2020 17:23
Расследования 13.04.2020 17:23
Волгоградец накатал на чужой машине лет на пять13.04.2020 11:14
Расследования 13.04.2020 11:14
В Волгограде с ветеринаров требуют компенсацию за обиженного кота Степана12.04.2020 18:28
Расследования 12.04.2020 18:28
В Волгограде Вишневая балка после пожара превратилась в выжженную пустыню11.04.2020 13:48
Расследования 11.04.2020 13:48
В Волгограде ТЦ «Диамант Зацарицынский» с офисом экс-депутата снова продается11.04.2020 11:52
Расследования 11.04.2020 11:52
2 года за рыбалку в Волго-Донском канале грозит жителю Волгоградской области10.04.2020 14:28
Расследования 10.04.2020 14:28
В центре Волгограда накрыли приватный массажный салон10.04.2020 10:46
Расследования 10.04.2020 10:46
В Волгоградской области огласили приговор банде ночных грабителей10.04.2020 10:23
Расследования 10.04.2020 10:23
«Отобрать машины у чиновников»: пассажиры берут штурмом автобусы Волжский-Волгоград10.04.2020 10:02
Расследования 10.04.2020 10:02
Многодетную мать в Волгоградской области обвиняют в смерти младенца09.04.2020 16:38
Расследования 09.04.2020 16:38
Реклама