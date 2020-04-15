В Волгоградской области пьяный водитель без прав покалечил двух человек в ДТП





Два человека пострадали на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером на 510 км автодороги по вине пьяного водителя, лишенного права управления транспортным средством.

По предварительной информации, 25-летний житель Камышина, который управлял автомобилем "ВАЗ-217230" в состоянии алкогольного опьянения, пересек сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Fiat Panda". В результате пострадала 63-летняя водитель иномарки и ее 26-летняя пассажирка. Они с различными травмами доставлены в больницу.



