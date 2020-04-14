Сельские депутаты Волгоградской области попросили президента РФ заступиться за врача





Депутаты сельского совета Береславского сельского поселения Калачевского района обратились к главе государства с просьбой защитить врача Калачевской ЦРБ Татьяну Ревву от незаслуженных, по их мнению, гонений. Обращения, которые депутаты сельсовета на своем заседании решили признать депутатскими запросами, отправлены и в другие ведомства – в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру Волгоградской области, в УФАС по Волгоградской области, в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области. Под обращениями подписались девять сельских депутатов из десяти. Поводом для депутатских запросов поступило заявление Татьяны Реввы с просьбой выступить в защиту ее прав и прав пациентов в ситуации, сложившейся после вмешательства профсоюза «Альянс врачей» на ее сигнал об отсутствии достаточного количества средств индивидуальной защиты в отделение ОАИР, реактивов и аппаратов ИВЛ.

В своем обращении, помимо жалобы на «необъективное отношение со стороны руководства ЦРБ», Татьяна Ревва указывает и на другие факты. Депутаты просят провести проверку по каждому доводу.

В частности, Татьяна Ревва заявляла об отсутствии на момент обращения 25 марта 2020 года достаточного количества средств индивидуальной защиты – их соответствия закупкам по госконтрактам (с учетом расходования) и их соответствия требуемым средствам защиты при COVID-19;

о возможном искажении предоставленных в прокуратуру данных в отчете по количеству ИВЛ в отделении ОАИР (так как согласно служебной записке руководителя ОАИР на 17 октября 2019 года в отделении отсутствовали аппараты ИВЛ, при необходимых 7 штук ноль в наличии);

об оснащении отделения ОАИР согласно стандартам;

по отсутствию/наличию заключенного контракта с компанией по вывозу отходов, в том числе класса В;

о невыполнении майских Указов Президента РФ в части оплаты труда медработников;

о привлечении к дежурствам в приемном покое и терапевтическом отделении докторов, не имеющих сертификаты;

о возможных необоснованных тратах на дорогостоящее оборудование, которое используется не по назначению.





После того, как Татьяна Ревва заявила о неготовности ЦРБ Калачевского района Волгоградской области к эпидемии коронавируса, в частности, об отсутствии средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, главный врач больницы Олег Кумейко обвинил ее в распространении ложных сведений. Волгоградских журналистов даже пригласили в медучреждение и продемонстрировали наличие необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты. Татьяна Ревва считала, что все это могло привезти в больницу перед приездом представителей СМИ, или, по ее мнению, все это хранилось, но не выдавалось врачам. В свою очередь она высказала намерение судиться с главным врачом ЦРБ, который, по ее мнению, распространяет о ней недостоверные сведения. В интернете тем временем разместили петицию с требованием отставки главного врача Олега Кумейко, под которой поставили подписи около тысячи человек.

Подробности журналистского расследования на сайте ИА "Социнформбюро".



