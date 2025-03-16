Волгоградская облдума по дешевке закупила 420 пледов

Общество 16.03.2025 17:32
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16.03.2025 17:32
Подведены итоги закупки пледов для нужд Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, определен победитель, который поставит партию товара в количестве 420 штук, который обозначен как сувенирная продукция, за 412 тысяч рублей. При том, что начальная стоимость контракта была выше – 995 тысяч рублей.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», пледы должны быть выполнены из смесовой ткани, иметь в длину около двух метров, а в ширину – 140-150 сантиметров.
Фото V102.RU (архив)
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