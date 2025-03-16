Общество

Росрыболовство напомнило о запретах на Дону для волгоградских рыбаков

Общество 16.03.2025 14:12
0
16.03.2025 14:12


О действующих запретах на вылов водных биоресурсов, а также вступающих в силу в ближайшее время напомнил Цимлянский отдел Росрыболовства, передает V102.RU.

По данным специалистов, уже с 1 апреля нельзя будет использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период на водных объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных в приложении N 2 к Правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. В нем перечислено 20 районов области с водными объектами, где это будет запрещено в срок до 1 июня.

С целью усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб с 20 апреля по 1 июня в реке Дон на участке выше устья реки Иловля ловить рыбу можно только с берега поплавочной или донной удочкой с одним крючком на  одного человека. Также разрешается рыбалка спиннингом, оснащенным не более чем тремя крючками.

Аналогичные правила будут действовать с 25 апреля по 1 июня для рыбаков, осуществляющих добычу водных биоресурсов в реке Дон от железнодорожного моста у железнодорожной станции Ложки в Цимлянском водохранилище до устья реки Иловля. А затем с 1 мая по 1 июня - в Цимлянском водохранилище от плотины Цимлянской ГЭС до железнодорожного моста у железнодорожной станции Ложки.

Напомним, что приближаются сроки запрета на вылов щуки – с 20 марта по 25 апреля. На вылов рыбца - с 15 апреля по 15 июля. И добычу судака – с 15 апреля по 8 июня.

Необходимо рыбакам помнить и о действующих в Волгоградской области запретах. Так, до 15 сентября нельзя добывать пресноводных раков, до 31 марта запрещен лов рыбы на зимовальных ямах и подводная охота.

В течении всего года запрещено ловить осетровые виды рыб, самок рака пресноводного, вынашивающих икру и личинок, а также водных животных и растения, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.03.2025 12:58
Общество 16.03.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2025 09:34
Общество 16.03.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2025 08:11
Общество 16.03.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 21:30
Общество 15.03.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 20:21
Общество 15.03.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 19:43
Общество 15.03.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 19:12
Общество 15.03.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 17:30
Общество 15.03.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 16:23
Общество 15.03.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 16:06
Общество 15.03.2025 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 15:33
Общество 15.03.2025 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 13:54
Общество 15.03.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 13:30
Общество 15.03.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 12:20
Общество 15.03.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 11:00
Общество 15.03.2025 11:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:11
Возгорание камыша едва не уничтожило СНТ «Рябинушка» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Меньше ее не станет: известный биолог оценил будущее сезона мошки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:12
Росрыболовство напомнило о запретах на Дону для волгоградских рыбаковСмотреть фотографии
13:40
На севере Волгограда перекрыли проспект из-за пожара в автобусеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Специалисты из Китая смонтируют «Русские горки» в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
МКС пролетит над Волгоградом в марте 13 разСмотреть фотографии
11:39
В ЖК «Колизей» в Волгограде сняли жильца с кондиционера на 4 этажеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
РПН проверил воздух на юге Волгограда после пожаров от обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:14
От герлыги до пахталки: проверьте, насколько хорошо вы знаете историю краяСмотреть фотографии
09:34
Духовник патриарха старец Илий скончался в Оптиной пустынеСмотреть фотографии
09:20
Росприроднадзор нашел «хозяина» токсичного источника в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:29
Украинские БПЛА облетели стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:11
Гидрометцентр увидел опасность в прогнозе погоды для Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:34
Волгоградца осудили за криминальные похождения с порохом в карманеСмотреть фотографии
06:25
«Ротор» 16 марта в Калининграде сыграет с саратовским «Соколом»Смотреть фотографии
21:30
Волгоградцам объяснили, почему нельзя рвать первоцветыСмотреть фотографии
21:10
В Волжском пенсионерка выпала со второго этажаСмотреть фотографии
20:47
Волгоградские ватерполистки дважды уступили «КИНЕФ-Сургутнефтегазу»Смотреть фотографии
20:21
Волгоградцы похвастались креативными зонтами в ЦПКиОСмотреть фотографии
19:43
В Волгограде спустя 30 лет озаботились судьбой руин бассейна «Волна»Смотреть фотографии
19:12
Как отразится ретроградный Меркурий на жизни волгоградцев: правда и мифыСмотреть фотографии
18:24
В Волгограде иномарка протаранила автобус: пострадала женщинаСмотреть фотографии
18:02
На юге Волгограда тушат пожар на камышовых болотахСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде резко подорожали пятизвездочные отелиСмотреть фотографии
16:51
В Волжском нашли скрывшегося после наезда на пешехода водителяСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области со дна реки Бузулук подняли «Ниву»-амфибиюСмотреть фотографии
16:23
Волгоградцы ищут бензин по ценам РосстатаСмотреть фотографии
16:06
Волгоградцы назвали неуместной стрельбу у музея «Сарепта»Смотреть фотографии
15:33
Погода в Волгоградской области резко испортится 16 мартаСмотреть фотографии
14:34
Новый пожар произошел на юге Волгограда после атаки БПЛАСмотреть фотографии
 