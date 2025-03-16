О действующих запретах на вылов водных биоресурсов, а также вступающих в силу в ближайшее время напомнил Цимлянский отдел Росрыболовства, передает V102.RU.

По данным специалистов, уже с 1 апреля нельзя будет использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период на водных объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных в приложении N 2 к Правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. В нем перечислено 20 районов области с водными объектами, где это будет запрещено в срок до 1 июня.

С целью усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб с 20 апреля по 1 июня в реке Дон на участке выше устья реки Иловля ловить рыбу можно только с берега поплавочной или донной удочкой с одним крючком на одного человека. Также разрешается рыбалка спиннингом, оснащенным не более чем тремя крючками.

Аналогичные правила будут действовать с 25 апреля по 1 июня для рыбаков, осуществляющих добычу водных биоресурсов в реке Дон от железнодорожного моста у железнодорожной станции Ложки в Цимлянском водохранилище до устья реки Иловля. А затем с 1 мая по 1 июня - в Цимлянском водохранилище от плотины Цимлянской ГЭС до железнодорожного моста у железнодорожной станции Ложки.

Напомним, что приближаются сроки запрета на вылов щуки – с 20 марта по 25 апреля. На вылов рыбца - с 15 апреля по 15 июля. И добычу судака – с 15 апреля по 8 июня.

Необходимо рыбакам помнить и о действующих в Волгоградской области запретах. Так, до 15 сентября нельзя добывать пресноводных раков, до 31 марта запрещен лов рыбы на зимовальных ямах и подводная охота.

В течении всего года запрещено ловить осетровые виды рыб, самок рака пресноводного, вынашивающих икру и личинок, а также водных животных и растения, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU