В Елани простятся с погибшим 1,5 года назад участником СВО

17 марта в Елани в последний путь проводят участника СВО, который погиб в сентябре 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Елань новости», Василий Прыймак погиб через 10 дней после своего дня рождения. Ему исполнился 41 год.

- Василий был настоящим мужчиной, патриотом своей страны, смелым и отважным воином, добрым другом и товарищем, любящим сыном и отцом! Честным, порядочным, ответственным, человеком слова и чести! – говорится в некрологе.

Прощание с бойцом пройдет в понедельник, 17 марта, в 11.00 в Елани по адресу: ул. Революционная, 81.

Фото: Елань новости / t.me