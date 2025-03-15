Волгоградцам объяснили, почему нельзя рвать первоцветы





С наступлением теплой погоды в Волгоградской области появились первые весенние цветы. Весна – это время цветения таких растений как касатики карликовые, прострел раскрытый и прострел луговой, ветреница лесная, рябчик русский, тюльпан Геснера, тюльпан двуцветковый, брандушка разноцветная. Многие из них занесены в Красную книгу Волгоградской области и РФ, передает V102.RU. С наступлением теплой погоды в Волгоградской области появились первые весенние цветы. Весна – это время цветения таких растений как касатики карликовые, прострел раскрытый и прострел луговой, ветреница лесная, рябчик русский, тюльпан Геснера, тюльпан двуцветковый, брандушка разноцветная. Многие из них занесены в Красную книгу Волгоградской области и РФ, передает V102.RU.

Тем, кто оказывается в лесу, конечно же, хочется сорвать подснежники и принести их домой. В природном парке Волгоградской области «Щербаковский» объяснили, почему этого не стоит делать. Тем, кто оказывается в лесу, конечно же, хочется сорвать подснежники и принести их домой. В природном парке Волгоградской области «Щербаковский» объяснили, почему этого не стоит делать.

Первоцветы – украшение наших весенних лесов и полей, но численность их неуклонно сокращается. У этих цветов короткий вегетационный период, то есть они совсем недолго цветут, опыляются и дают семена. При этом они играют весьма важную роль: их пыльца служит пищей для проснувшихся пчел и бабочек, в почву эти растения выделяют продукты метаболизма, способствуя изменению кислотности. Первоцветы – украшение наших весенних лесов и полей, но численность их неуклонно сокращается. У этих цветов короткий вегетационный период, то есть они совсем недолго цветут, опыляются и дают семена. При этом они играют весьма важную роль: их пыльца служит пищей для проснувшихся пчел и бабочек, в почву эти растения выделяют продукты метаболизма, способствуя изменению кислотности.