Волгоградцам объяснили, почему нельзя рвать первоцветы

Общество 15.03.2025 21:30
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15.03.2025 21:30
С наступлением теплой погоды в Волгоградской области появились первые весенние цветы. Весна – это время цветения таких растений как касатики карликовые, прострел раскрытый и прострел луговой, ветреница лесная, рябчик русский, тюльпан Геснера, тюльпан двуцветковый, брандушка разноцветная. Многие из них занесены в Красную книгу Волгоградской области и РФ, передает V102.RU.
Тем, кто оказывается в лесу, конечно же, хочется сорвать подснежники и принести их домой. В природном парке Волгоградской области «Щербаковский» объяснили, почему этого не стоит делать.
Первоцветы – украшение наших весенних лесов и полей, но численность их неуклонно сокращается. У этих цветов короткий вегетационный период, то есть они совсем недолго цветут, опыляются и дают семена. При этом они играют весьма важную роль: их пыльца служит пищей для проснувшихся пчел и бабочек, в почву эти растения выделяют продукты метаболизма, способствуя изменению кислотности.
Сейчас многие из первоцветов оказались под угрозой полного исчезновения. За их сбор предусмотрена административная ответственность. К тому же, как известно, подснежники сразу вянут, когда их срывают. Так что лучше оставить эту красоту в лесах и на лугах.Фото V102.RU (архив)
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