«Людей нужно любить»: кондуктор автобуса - о том, почему их не заменит никакая машина





«Я здесь максимум на полгода». Так говорила самой себе Любовь Аленкина, устраиваясь кондуктором в волжскую автоколонну. Первые впечатления от работы в старых холодных автобусах лишь подкрепляли ее сомнения. «Это временно!» - успокаивала она себя. В итоге женщина осталась здесь на 19 лет и не пожалела о своем решении. О жизни в дороге и простой путевой философии - в материале ИА «Высота 102».

Поводы для радости, порой самый незначительные, находят Любовь Аленкину на каждой смене. Разговор с водителем, встреча с постоянными пассажирами на первых утренних рейсах – и вот кондуктор уже заряжена на рабочий день.

- Если причитать о несправедливости судьбы и тяжести своей доли, будет трудно, - уверена кондуктор автобуса № 14. – Я в такие моменты вспоминаю хорошие слова какого-то врача: «Когда у меня падает жизненный тонус, я иду в реанимацию и понимаю, насколько же у меня все прекрасно». Вот и я живу по такому принципу. Проснулась – слава Богу! Собираюсь на работу, а сама про себя проговариваю: «Спасибо, что у меня есть крыша над головой. Работа. Надежные друзья, которые всегда помогут». Я – оптимистка. Девчонки на работе видят меня и говорят: «О, Аленкина пришла. Сейчас что-нибудь расскажет – посмеемся» ( Улыбается – Прим.).





Такие теплые отношения с профессией у Любови Аленкиной сложились не сразу. В первое время изматывающая февральская серость за окном, старый холодный транспорт навевали тоску и раскручивали поток мыслей о необходимости перемен.

- По правде говоря, эту профессию я никогда для себя не рассматривала. В советское время получила образование бухгалтера промышленного предприятия и товароведа, - вспоминает волжанка. – Потом началась перестройка, 90-е годы. Многие заводы позакрывались, и все было непросто. Но дома я никогда не сидела. К тому же, непростая семейная ситуация вынуждала меня найти хотя бы временную работу. Знакомые предложили: «Иди кондуктором». Я отмахнулась: «Батюшки, кондуктором?». Были у меня на этот счет какие-то предубеждения. Но я все же попробовала. Нужно ведь было как-то зарабатывать на жизнь. Сперва, конечно, не впечатлилась. Думала, что протяну от силы полгода. А потом присмотрелась – на предприятии будто бы сохранили кусочек советской жизни. Финансовая стабильность, хороший коллектив, понимающее руководство. Поработала, поработала и приработалась. Мыслей об увольнении у меня уже не возникало. Да и сомнений в том, что я в чем-то ошиблась – тоже. Сейчас я даже переживаю, как бы нас не заменили этими валидаторами…

Встречая за смену сотни разных пассажиров, опытные кондукторы отчасти становятся психологами. Вот молодой мужчина, вальяжно закинув ноги, не спешит оплачивать проезд и ждёт развития ситуации. А этот человек явно хочет рассказать о чем-то своем. За ним прячется мальчишка – глаза выражают страх и нерешительность одновременно.

- За 19 лет работы изменилось многое. И подвижной состав, и сами люди. Тогда, в первые годы, мне нередко приходилось буквально требовать оплаты за проезд. Почему-то некоторые пассажиры считали это не обязательством, а личным волеизъявлением. Сейчас такие ситуации стали настолько редкими, что мы уже не берем их в расчет, - рассказывает Любовь Аленкина. – Люди стали более вежливыми и приветливыми. Конечно, встречаются и те, кто смотрит на нас свысока, но все же в большинстве своем волжане выходят из салона со словами благодарности. Мы же немного психологи. Вот заходит в автобус человек, и мы быстро понимаем, какое у него настроение. С кем-то, к примеру, нужно говорить более жестко. Не кричать, а держать спокойную, уравновешенную, но твердую интонацию. А кого –то, напротив, поддержать. Вот, к примеру, встречаешь глазами ребенка, которому не хватает денег на проезд. Подходишь с вопросом: «Что у тебя случилось?». Опускает глаза: «Денег нет». Объясняю, что не стоит от меня прятаться. Я – такая же мама и понимаю, что ситуации бывают разными.





Рассказывая о рабочих сменах, необычных знакомствах и казусах в пути, Любовь Аленкина вдруг останавливается. Будто бы забыв сказать о чем-то самом важном. «Людей надо любить. Без этого будет сложно».

- Знаете, я раньше немного предвзято относилась к бабушкам, которые из-за проблем со здоровьем с большим трудом заходят в автобус, но при этом куда-то спешат. Куда они едут? Зачем в такую рань? А потом все лето работала на дачном маршруте и заново узнавала этих бабулечек, - улыбается кондуктор. – Как достойно они выглядят, как общаются друг с другом.. Непосредственные, милые. Окончательно изменить свое отношение мне помог один случай. Однажды по весне ко мне в салон буквально занесли женщину под 90 лет. Проехав несколько остановок, она вышла и стала ждать дачный автобус. В голове мелькнули мысли: «Куда в таком состоянии? Одна!». И вот вечером она снова ехала с нами. Вы не представляете, как бодренько она зашла в салон. Села на кресло и говорит своей соседке: «Я утром встала, солнышко светит. Думаю, съзжу-ка на дачу. Приехала и здоровья себя граблями награбила». Мне эти слова так сильно запали в душу. Пока человек двигается, он живет. Пускай куда-то спешат с утра пораньше. Пускай живут подольше!

Еще одного важного для себя правила кондуктор из Волжского придерживается не первый год. Все личные проблемы, эмоции и переживания она старается оставить на проходных предприятия.

- Сын находится в зоне СВО. Конечно, все мысли только о нем. Вот выходит он на связь, и я более-менее спокойна. А не выходит, и я вся в переживаниях. Но это мое, личное, и свои собственные эмоции я стараюсь не смешивать с работой, - рассуждает Любовь Аленкина. – У всех бывают дома проблемы. Иногда коллеги в чувствах бросают: «Не трогайте меня, у меня то-то и то-то». Но я уверена, что все это нужно оставлять на проходных. Заходим на работу с улыбкой, подбадриваем друг друга перед сменой: «Ну, доброй всем дороги». Улыбаемся – и за дело.

В ежедневном потоке будничных картинок кондуктор из Волжского учится не терять из виду важных деталей.

- Некоторые пассажиры буквально выросли на моих глазах. Помню, как женщина ездила на автобусе с тремя дочками. Младшая тогда была еще совсем малышкой, а сейчас уже заканчивает школу. А вот мальчишка, который, казалось, недавно тащил портфель по полу, заходит в салон с девушкой за руку. Так интересно за этим наблюдать, - признает женщина. – А бывает, что человека, который раньше постоянно ездил на этом маршруте, вдруг долго нет. Честное слово, уже переживаешь за него. Где ж он есть? Потом увидишь и порадуешься: «Хорошо, что встретились!». Иногда иду с дочкой по улице, а прохожие с нами здороваются. Она спрашивает: «Это кто? А это?». Пассажиры с автобуса. Она улыбается: «Тебя весь Волжский что ли знает?». Отчасти это так. Мы в каком-то смысле лицо города, поэтому стараемся оставлять о себе только приятные впечатления.

Фото Геннадия Гуляева