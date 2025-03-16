Украинские БПЛА облетели стороной Волгоградскую область

Минобороны РФ сообщило о 31 украинском беспилотном летательном аппарате, перехваченном и уничтоженном минувшей ночью в регионах России. Волгоградской области, согласно официальным данным, в этом списке нет, передает V102.RU.

Дежурные средства ПВО сбили 16 БПЛА над территорией Воронежской области, девять – над Белгородской областью, пять – над Ростовской и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области.

Напомним, что накануне в Волгоградской области была отражена массированная атака БПЛА. В небе над Волгоградом, а также прилегающими муниципальными районами были сбиты 64 ударных беспилотников.