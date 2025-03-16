Общество

Специалисты из Китая смонтируют «Русские горки» в ЦПКиО Волгограда

Общество 16.03.2025 12:58
0
16.03.2025 12:58


В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде готовятся к монтажу 34-метрового аттракциона «Русские горки», который будет проходить под контролем китайских специалистов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ЦПКиО.

В настоящее время завершается обустройство платформы для этого аттракциона, который разместится на территории вдоль дороги болельщиков.


Ранее специалисты одной из крупнейших международных организаций по развитию парков развлечений из Китая изготовили для Волгограда и смонтировали первые три экстрим-аттракциона: «Большой маятник», «Мельница» и «Седьмое небо».

Пик конструкций «Русские горки» составит 34 метра. Трасса будет протяженностью более 700 метров с крутыми виражами и мертвыми петлями. Максимальная скорость, с которой будут разгоняться посадочные модули, составит 80 км/ч. Одновременно на аттракционе смогут находиться 24 человека. 

Фото ЦПКиО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.03.2025 14:12
Общество 16.03.2025 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2025 09:34
Общество 16.03.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2025 08:11
Общество 16.03.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 21:30
Общество 15.03.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 20:21
Общество 15.03.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 19:43
Общество 15.03.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 19:12
Общество 15.03.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 17:30
Общество 15.03.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 16:23
Общество 15.03.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 16:06
Общество 15.03.2025 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 15:33
Общество 15.03.2025 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 13:54
Общество 15.03.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 13:30
Общество 15.03.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 12:20
Общество 15.03.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2025 11:00
Общество 15.03.2025 11:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:11
Возгорание камыша едва не уничтожило СНТ «Рябинушка» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Меньше ее не станет: известный биолог оценил будущее сезона мошки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:12
Росрыболовство напомнило о запретах на Дону для волгоградских рыбаковСмотреть фотографии
13:40
На севере Волгограда перекрыли проспект из-за пожара в автобусеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Специалисты из Китая смонтируют «Русские горки» в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
МКС пролетит над Волгоградом в марте 13 разСмотреть фотографии
11:39
В ЖК «Колизей» в Волгограде сняли жильца с кондиционера на 4 этажеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
РПН проверил воздух на юге Волгограда после пожаров от обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:14
От герлыги до пахталки: проверьте, насколько хорошо вы знаете историю краяСмотреть фотографии
09:34
Духовник патриарха старец Илий скончался в Оптиной пустынеСмотреть фотографии
09:20
Росприроднадзор нашел «хозяина» токсичного источника в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:29
Украинские БПЛА облетели стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:11
Гидрометцентр увидел опасность в прогнозе погоды для Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:34
Волгоградца осудили за криминальные похождения с порохом в карманеСмотреть фотографии
06:25
«Ротор» 16 марта в Калининграде сыграет с саратовским «Соколом»Смотреть фотографии
21:30
Волгоградцам объяснили, почему нельзя рвать первоцветыСмотреть фотографии
21:10
В Волжском пенсионерка выпала со второго этажаСмотреть фотографии
20:47
Волгоградские ватерполистки дважды уступили «КИНЕФ-Сургутнефтегазу»Смотреть фотографии
20:21
Волгоградцы похвастались креативными зонтами в ЦПКиОСмотреть фотографии
19:43
В Волгограде спустя 30 лет озаботились судьбой руин бассейна «Волна»Смотреть фотографии
19:12
Как отразится ретроградный Меркурий на жизни волгоградцев: правда и мифыСмотреть фотографии
18:24
В Волгограде иномарка протаранила автобус: пострадала женщинаСмотреть фотографии
18:02
На юге Волгограда тушат пожар на камышовых болотахСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде резко подорожали пятизвездочные отелиСмотреть фотографии
16:51
В Волжском нашли скрывшегося после наезда на пешехода водителяСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области со дна реки Бузулук подняли «Ниву»-амфибиюСмотреть фотографии
16:23
Волгоградцы ищут бензин по ценам РосстатаСмотреть фотографии
16:06
Волгоградцы назвали неуместной стрельбу у музея «Сарепта»Смотреть фотографии
15:33
Погода в Волгоградской области резко испортится 16 мартаСмотреть фотографии
14:34
Новый пожар произошел на юге Волгограда после атаки БПЛАСмотреть фотографии
 