Специалисты из Китая смонтируют «Русские горки» в ЦПКиО Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде готовятся к монтажу 34-метрового аттракциона «Русские горки», который будет проходить под контролем китайских специалистов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ЦПКиО.

В настоящее время завершается обустройство платформы для этого аттракциона, который разместится на территории вдоль дороги болельщиков.





Ранее специалисты одной из крупнейших международных организаций по развитию парков развлечений из Китая изготовили для Волгограда и смонтировали первые три экстрим-аттракциона: «Большой маятник», «Мельница» и «Седьмое небо».

Пик конструкций «Русские горки» составит 34 метра. Трасса будет протяженностью более 700 метров с крутыми виражами и мертвыми петлями. Максимальная скорость, с которой будут разгоняться посадочные модули, составит 80 км/ч. Одновременно на аттракционе смогут находиться 24 человека.

Фото ЦПКиО