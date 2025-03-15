Волгоградцы похвастались креативными зонтами в ЦПКиО





Сегодня, 15 марта, в ЦПКиО Волгограда прошел праздник зонтов. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии мог принять участие любой желающий, необычно украсивший свой зонт.







Больше всего участников оказалось среди детей. Маленькие волгоградцы старательно разукрасили свои зонтики, а от ярких средств защиты от дождя разных размеров и с разными аксессуарами буквально рябило в глазах.





Детей активно поддерживали родители. Для гостей парка сегодня также прошел мастер-класс от модельного агентства, концерт и флешмоб.







Сегодня же в парке прошли соревновании по спортивному ориентированию. Участники, среди которых были дети, в том числе с ограниченными возможностями, и убеленные сединами взрослые, пробежали по территории парка дистанции от 1 до 3,5 км.



















































































Фото Геннадия Гуляева/V102.RU







