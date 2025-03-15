Волгоградцы похвастались креативными зонтами в ЦПКиО

Общество 15.03.2025 20:21
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15.03.2025 20:21
Сегодня, 15 марта, в ЦПКиО Волгограда прошел праздник зонтов. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии мог принять участие любой желающий, необычно украсивший свой зонт.
Больше всего участников оказалось среди детей. Маленькие волгоградцы старательно разукрасили свои зонтики, а от ярких средств защиты от дождя разных размеров и с разными аксессуарами буквально рябило в глазах.
Детей активно поддерживали родители. Для гостей парка сегодня также прошел мастер-класс от модельного агентства, концерт и флешмоб.
Сегодня же в парке прошли соревновании по спортивному ориентированию. Участники, среди которых были дети, в том числе с ограниченными возможностями, и убеленные сединами взрослые, пробежали по территории парка дистанции от 1 до 3,5 км.
Фото Геннадия Гуляева/V102.RU
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