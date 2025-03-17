Экономика

В Волгоградской области на два года обнулят налоговую ставку для ИП

Экономика 17.03.2025 07:52
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17.03.2025 07:52


В Волгоградскую областную думу губернатором Андреем Бочаровым внесены законопроекты, предусматривающие обнуление налоговой ставки для некоторых представителей бизнеса. Как сообщает ИА «Высота 102», послабления затронут впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощённую систему налогообложения.

В случае ИП на патентной системе, претенденты на меру поддержи должны работать в одном из 52 направлений. Перечень включает в себя коммерческую деятельность, связанную с ремонтом, пошивом и чисткой одежды и обуви; оказанием парикмахерских услуг; изготовлением некоторых видов металлической галантереи; ремонтом бытовой техники; оказанием фотоуслуг; сервисным обслуживанием, ремонтом и мойкой авто; оказанием экскурсионных, прокатных услуг; услуг по проведению некоторых торжественных мероприятий; производству молочной продукции и лекарств; помолу зерна; уходу за животными и ряду других направлений, с которыми можно ознакомиться на сайте Волгоградской областной думы.

Коммерсантам работающим по упрощённой системе налогообложения, необходимо также осуществлять деятельность в одном из нескольких десятков направлений. В их числе, помимо прочего: животноводство; издание газет; сельское хозяйство; лесозаготовка; рыболовство; производство молочной продукции; масел; хлебобулочных изделий.

Согласно проектам, новые законы позволят реализовать на уровне региона дополнительные меры поддержки бизнеса, которые ранее были предоставлены субъектам РФ правительством.

Отметим, в случае принятия документов нулевая ставка будет действовать вплоть до 31 декабря 2026 года. Как ожидается, преференции должны помочь жителям Волгоградской области открыть своё собственное дело.

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