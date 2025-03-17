Спорт

Тренер «Ротора» Бояринцев: «Недоволен игрой в матче с «Соколом»

Спорт 17.03.2025 07:36
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17.03.2025 07:36


Главные тренеры «Ротора» и «Сокола» Денис Бояринцев и Алексей Стукалов накануне, 16 марта, подвели итоги матча 24-го тура Первой лиги, который завершился вничью со счетом 2:2, сообщает V102.RU. 

Денис Бояринцев остался крайне недоволен качеством футбола в исполнении волгоградского коллектива.

- В первую очередь безобразно сыграли первые пять минут - единоборства, стыки. Одна, вторая проигранная борьба. Один, второй угловой. Хорошие стандарты под нас подготовил соперник. И в итоге пропустили. Столкнулись с хорошо выстроенным низким блоком. Соперник садился, но неплохо атаковал в первом тайме. Лишили нас определенного пространства. Где-то наши козыри в первом тайме не сработали, да и после перерыва было мало скоростных атак, что мы умеем делать. Низкий блок доставил нам проблем. Где-то мы вскрывали, что-то получалось, однако в основном большое количество брака, поэтому соответствующие замены были сделаны после первого тайма. Ребята вышли, стало чуть повеселее. Большой плюс, что мы отыграли два мяча, но все равно я совсем недоволен атакующими действиями в этой игре. Очень плохо работали фланги, за исключением выхода Шильникова, который начал создавать давление вместе с Касимовым. При такой обороне фланги становятся ключевыми - обострять, подавать. Соперник в защите тоже нестабильно играл, поэтому мы смогли отыграться. В целом, вряд ли можем занести в актив этот матч. Единственный плюс - команда собралась, вышедшие футболисты игру обострили. Мы недовольны игрой. Ничейный результат для нас является хорошим, однако что касается игры и настроя, то здесь большие вопросы, - заявил Денис Бояринцев.
   .

Стукалов не скрывал своего разочарования от упущенной победы в концовке встречи.

- Как можно оценить исход, если мы ведем 2:0, соперник без моментов, и играем 2:2? В перерыве ставили задачу, что во втором тайме надо впереди сыграть агрессивно, забить третий мяч. У нас три стопроцентных момента - мы их не решаем. Если говорить об игре, то тот план, который мы выбрали - лишили соперника быстрых ответных атак, на чем «Ротор» играет. В позиционной атаке команда хуже действует. План работал, но сами себя загнали в эту ситуацию,- резюмировал наставник «Сокола».

«Ротор» на данный момент занимает восьмое место с 33 очками в активе. В следующем туре сине-голубые в гостях сыграют со «СКА-Хабаровском» 23 марта. «Сокол» остается в зоне вылета и располагается на 16-й позиции с 21-м заработанным баллом. Саратовский клуб в 25-м туре встретится на выезде с владикавказской «Аланией».  

Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив) и ПФК «Сокол» Саратов /vk.com (архив)

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