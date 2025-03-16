Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области из-за неблагоприятных явлений, которые ожидаются в регионе до вечера 16 марта.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, до 21.00 в Волгоградской области будет бушевать сильный ветер, порывами до 15-20 м/с.

Второе опасное явление – это гроза, которая также прогнозируется в регионе. До 22.00 в Волгоградской области ожидают местами и кратковременные дожди, а в отдельных северо-западных районах осадки будут сильными.

Ранее, напомним, сообщалось, что погода в Волгоградской области резко испортиться 16 марта. В ближайшие дни возможно резкое похолодание: ночью в регион придут заморозки, а днем будет небольшой плюс.