Общество

Духовник патриарха старец Илий скончался в Оптиной пустыне

Общество 16.03.2025 09:34
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16.03.2025 09:34


На 94-ом году жизни скончался духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь, передает V102.RU.

- Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь, - сообщили в монастыре.

Напомним, что в апреле 2021 года схиархимандрит Илий приезжал в Волгоградскую область. Тогда 89-летний старец посетил храмы Волгограда, Камышина и Волжского, участвовал в богослужениях.

Фото Монастыря Оптина пустынь

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