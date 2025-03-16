Духовник патриарха старец Илий скончался в Оптиной пустыне

На 94-ом году жизни скончался духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь, передает V102.RU.

- Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь, - сообщили в монастыре.

Напомним, что в апреле 2021 года схиархимандрит Илий приезжал в Волгоградскую область. Тогда 89-летний старец посетил храмы Волгограда, Камышина и Волжского, участвовал в богослужениях.

Фото Монастыря Оптина пустынь