



Одноразовые медицинские средства защиты от вирусов появились сегодня в продаже в аптеках Волгоградского областного государственного унитарного предприятия «Волгофарм». Как сообщает ИА «Высота 102», цена одной маски составляет 40 рублей.





Многие покупатели, узнав стоимость, отказываются от приобретения дефицитного товара. Люди сокрушаются, что им такое не по карману. «Одноразовую маску надо менять каждые 2-3 часа, а купить маски на всю семью, да на несколько дней – совсем нереально», - говорят волгоградцы.

