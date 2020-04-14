Главное

В Волгоградской области хутор ушел на жесткую самоизоляцию из-за вернувшихся из Москвы

Главное 14.04.2020 09:38
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14.04.2020 09:38


Запретить выезд за пределы Куликовского сельского поселения и усилить внутренний режим самоизоляции решено на заседании оперативного штаба в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на протокол заседания, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в муниципальном районе решено ужесточить проверку соблюдения карантинных мероприятий организациями и активизировать работу с гражданами. Отдельное указание дано главе Куликовского сельского поселения Татьяне Даниличевой. 
«Рекомендуем запретить выезд местных жителей за пределы территории Куликовского сельского поселения и ограничить передвижение внутри поселения;
- усилить режим самоизоляции на территории Куликовского сельского поселения;
- принять необходимые меры для санитарной обработки мест общего пользования и общественных территорий», - говорится в документе за подписью главы Новониколаевского муниципального района Сергея Чулкова. 
Как пояснила ИА «Высота 102» глава Куликовского поселения Татьяна Даниличева, в хутор с населением 1204 человека недавно вернулись из Москвы двое местных жителей. Сейчас они находятся под наблюдением в волгоградской больнице  №5. Пока нет никакой информации относительно наличия у них коронавирусной инфекции, но на случай негативного развития событий, в сельском поселении решено предпринять превентивные меры. «Хутор не закрыт, но передвижение нежелательно. Местных жителей призываем соблюдать режим самоизоляции», - сказала Татьяна Даниличева.
Фото http://sp-kulnov.ru/

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