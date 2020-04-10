В Волгограде два грузовика чуть не снесли рынок

Происшествия 10.04.2020 14:34
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10.04.2020 14:34
В Кировском районе Волгограда рядом с остановкой «Авангард» произошло ДТП с участием двух грузовиков и одной легковушки. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель «Нивы Шевроле» при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком «ДАФ». Грузовику досталось еще – в него въехал «КАМАЗ».
В результате ДТП никто не пострадал. Хотя последствия могли быть плачевными. Авария произошла рядом с остановкой, рядом с которой располагается еще и рынок.
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