В Волгограде два грузовика чуть не снесли рынок





В Кировском районе Волгограда рядом с остановкой «Авангард» произошло ДТП с участием двух грузовиков и одной легковушки. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель «Нивы Шевроле» при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком «ДАФ». Грузовику досталось еще – в него въехал «КАМАЗ».





В результате ДТП никто не пострадал. Хотя последствия могли быть плачевными. Авария произошла рядом с остановкой, рядом с которой располагается еще и рынок.



