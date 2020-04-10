Экономика 10.04.2020 11:48 Новости компаний
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10.04.2020 11:48 Новости компаний
Сбербанк, на фоне режима самоизоляции, отмечает рост спроса на дистанционные сервисы. Одним из них является возможность дистанционно активировать дебетовую карту в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, которая позволяет начать совершать платежи и покупки до получения «пластика». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, , в начале апреля текущего года среднесуточное количество активаций дебетовых карт в мобильном приложении увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом марта.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Возможность активировать карту онлайн позволяет нашим клиентам оставаться дома и при этом не волноваться об истечении срока действия «пластика». После активации карты клиенту будут доступны все привычные операции по оплате ЖКХ в Сбербанк Онлайн, товаров в онлайн-магазинах и любых торговых точках, принимающих бесконтактные платежи».
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать в меню Сбербанк Онлайн требующую активации карту, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям. После активации карты с ее помощью можно совершать любые операции: пополнять ее, переводить средства на другие счета, оплачивать услуги ЖКХ, совершать покупки в интернете, расплачиваться в торговых точках бесконтактно смартфоном или умными часами (через Apple Pay , Google Pay и Samsung Pay).
Для новых дебетовых карт онлайн-активация доступна на следующий день после заказа, а для перевыпущенных — на следующий день после истечения срока текущей карты (например, если действие карты заканчивается в апреле, пункт «Активировать карту» появится 1 мая).
Фото wavebreakmedia_micro - ru.freepik.com
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