Телеком

«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»

Телеком 07.04.2020 13:56
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07.04.2020 13:56


Сегодня начинается прием работ на VI Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2020», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
- «Мои интернет-достижения»;
- «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;
- «Моя общественная интернет-инициатива»;
- «Моя “Азбука интернета”»;
- «Я — интернет-звезда».
Цели конкурса:
- повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
- содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
- выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;
- формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
- определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
- выявление наиболее активных регионов;
- продвижение обучающего портала  «Азбука интернета».
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2020 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители«Ростелекома», ПФР, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Программа «Азбука интернета» и Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» набирают всё большую популярность. Так, в 2015 году в нем приняло участие более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от пенсионеров этого региона поступило более 10 % работ.
Во втором конкурсе «Спасибо интернету –2016» приняли участие 2 525 пользователей интернета старшего поколения из 76 регионов Российской Федерации. Победителем в номинации «Самый активный регион» на этот раз стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7 % работ.
Отличительной особенностью конкурса 2017 года стал своеобразный рекорд: самой старшей участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы исполнился 101 год. Всего в конкурсе приняло участие 2 765 человек из 76 регионов РФ.
В 2018 году в конкурсе приняли участие 3 383 пенсионера из 74 регионов Российской Федерации. Республика Татарстан третий раз подряд стала самым активным регионом. В топ-10 активных регионов вошли также Красноярский и Краснодарский края, Воронежская, Московская, Ульяновская, Ростовская, Саратовская, Тюменская и Курганская области.
На пятый конкурс «Спасибо интернету – 2019» было подано свыше 4 500 заявок из 79 регионов. 81 % работ подали жители средних и малых городов, а также сельских районов.
Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».



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