



Полицейские задержали в Краснодарском крае 47-летнего подозреваемого в убийстве 43-летнего мужчины в Волжском Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, преступление было совершено 21 марта текущего года, но предполагаемый убийца скрылся. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Краснодарского края, где он скрывался от органов следствия. Мужчина активно пользовался банковской картой, которую он похитил у убитого приятеля. В содеянном задержанный сознался. Установлено, что ранее он уже был судим за убийство, разбой и иные преступления против личности.

В региональном главке МВД сообщили, что в ночь совершения преступления вместе со своим знакомым подозреваемый распивал спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, переросший в поножовщину. Убив собутыльника ножом, злоумышленник скрылся.

СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). По ходатайству следствия подозреваемый арестован.



