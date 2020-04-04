Московская компания купила в Волгограде долю в ТЦ семьи беглого экс-депутата





Площади торгового центра "Краснополянский" в Дзержинском районе Волгограда проданы на торгах за 37 миллионов 1 тысячу 100 рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на протокол о результатах торгов, победителем открытого аукциона в форме публичного предложения стало ООО "Сектор" (ИНН 7743268434), зарегистрированное в Москве. Эта компания стала единственной, подавшей заявку на участие в торгах по данному лоту.

Первоначальная цена продажи части площадей в ТЦ "Краснополянский" заявлялась в сумме 39 миллионов 653 тысячи 250 рублей. С молотка продавалось нежилое помещение площадью 2306 кв.м., доля в праве на земельный участок площадью 1086 кв.м. с разрешенным использованием для здания торгового дома. Доля в праве составляет 9363/10863.

Отметим, что раньше были предприняты попытки продать это имущество на торгах, но тогда покупателей не нашлось.

Имуществом владело ООО "Бриг", единственным учредителем которого является Михеева Анна Андреевна - мать бывшего депутата Госдумы РФ Олега Михеева. Он, напомним, обвиняется в мошенничестве и находится в розыске. Согласно ЕГРЮЛ, у Анны Михеевы 100% доли ООО "Бриг", которое находится в залоге у АО "Райффайзенбанк".

К слову, в многотомном деле о банкротстве ООО "Бриг" (ИНН 3443060886), которое рассматривал Арбитражный суд Москвы, в 2015-2017 гг. фигурировали сам Олег Михеев и бывший депутат Волгоградской областной думы Николай Волков, приговоренный в 2011 году за педофилию к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В деле о банкротстве ООО "Бриг" всплывал договор займа 500 миллионов рублей, которые Михеев предоставил Волкову в 2008 году. Через год он заключил договор уступки права требования исполнения обязательств Волковым ООО "Ремстройкомплект", которое в 2015 году подало заявление в суд о банкротстве ООО "Бриг". Примечательно, что единственным учредителем ООО "Ремстройкомплект" (ИНН 3444107791), согласно ЕГРЮЛ, также является Михеева Анна Андреевна.



