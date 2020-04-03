Общество

Под Волгоградом незаконно продали два здания общежития с жильцами

Общество 03.04.2020 16:01
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03.04.2020 16:01


Два здания общежития, которые принадлежали обанкротившемуся оборонному предприятию ФГУСП "Племзавод "Луч", переданы из частной в муниципальную собственность Новорогачинского сельского поселения Городищенского района. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял районный суд по исковому заявлению прокуратуры. 
Надзорное ведомство просило признать недействительными (ничтожными) сделки по отчуждению зданий общежитий, расположенных в поселке Новый Рогачик, 5,6.
Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки прокуратуры Городищенского района, проведенной по обращениям жильцов указанных общежитий.
Установлено, что ранее указанные общежития являлись федеральной собственностью и предоставлялись на основании ордеров для проживания работникам указанного оборонного предприятия. В дальнейшем предприятие было признано банкротом и здания общежитий, в которых проживает 24 семьи, включили в конкурсную массу. В декабре 2017 года общежития были проданы одному из коммерсантов за 50 тысяч рублей.
Однако общежития относятся к объектам специализированного жилищного фонда и не подлежали передаче в частную собственность.
Городищенский районный суд разделил мнение прокуратуры и  удовлетворил заявленные требования в полном объеме. По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой Городищенского района на контроль.

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