Федеральные новости

В Южном федеральном округе зафиксировано 69 заболевших COVID-19

Федеральные новости 02.04.2020 15:09
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02.04.2020 15:09


В двух регионах Южного федерального округа за сутки выявлено 5 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с пандемией. Четверо человек заболели  в Ростовской области (всего – 9), и один – в Адыгее ( всего – 5).
В целом, по ЮФО  выявлено 69 фактов заражения COVID-19. Статистика заболевания следующая: 
Краснодарский край 22
Крым 16
Волгоградская 8
Ростовская 9 (+4)
Адыгея 5 (+1)
Севастополь 5
Астраханская область 2
Калмыкия 2
Коронавирус зафиксирован еще в двух субъектах, с которыми граничит Волгоградский регион. Это Саратовская (15) и Воронежская области (12). За последние сутки новых фактов заражения на этих территориях нет. 
Всего в России  за минувшие 24 часа в 76 регионах зарегистрирован 771 новый случай коронавирусной инфекции; выздоровело 45 человек. Умерло за сутки по стране 6 человек, всего за время распространения вируса – 30 человек.

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