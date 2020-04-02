В Южном федеральном округе зафиксировано 69 заболевших COVID-19





В двух регионах Южного федерального округа за сутки выявлено 5 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с пандемией. Четверо человек заболели в Ростовской области (всего – 9), и один – в Адыгее ( всего – 5).

В целом, по ЮФО выявлено 69 фактов заражения COVID-19. Статистика заболевания следующая:

Краснодарский край 22

Крым 16

Волгоградская 8

Ростовская 9 (+4)

Адыгея 5 (+1)

Севастополь 5

Астраханская область 2

Калмыкия 2

Коронавирус зафиксирован еще в двух субъектах, с которыми граничит Волгоградский регион. Это Саратовская (15) и Воронежская области (12). За последние сутки новых фактов заражения на этих территориях нет.

Всего в России за минувшие 24 часа в 76 регионах зарегистрирован 771 новый случай коронавирусной инфекции; выздоровело 45 человек. Умерло за сутки по стране 6 человек, всего за время распространения вируса – 30 человек.



