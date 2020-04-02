Экономика 02.04.2020 13:10
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02.04.2020 13:10
Первый региональной пакет мер налоговой, неналоговой и инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса на территории Волгоградской области на фоне пандемии COVID-19 будет включать арендные каникулы, отсрочки платежей и льготные займы. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня на пресс-конференции в Волгограде заместитель губернатора Анна Писемская.
По ее словам, на время действия мер, направленных на минимизацию угрозы распространения коронавирусной инфекции, в Волгоградской области приостанавливаются все проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Мораторий объявлен до 1 мая. Исключение сделают только для проверок по заявлениям о случаях, касающихся непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан.
На время борьбы с пандемией власти предоставят бизнесу арендные каникулы. Действовать они будут с 1 апреля по 30 июня текущего года с последующей отсрочкой до конца текущего года по перечню имущества для имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства.
На три месяца освобождаются организации от арендной платы за земельные участки, предназначенные для целей строительства. Власти предусмотрели и возможность пролонгации данной меры. Эта поддержка, которая запускается с 1 апреля, также распространяется на арендаторов земельных участков, которые осуществляют перевозку пассажиров по государственным и муниципальным контрактам. Такси под эти меры не попадает.
Отсрочка также предоставляется по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов, сезонных объектов общественного питания, а также договорам на проведение ярмарок до конца года. Писемская отметила, что органам местного самоуправления рекомендовано предоставить хозяйствующим субъектам такую меру поддержки сроком на 6 месяцев. Такая отсрочка будет носить заявительный характер, т.е предприниматель должен сам обратиться за помощью к арендодателю по договору.
Замгубернатора также озвучила снижение в 2 раза платы за размещение нестационарных торговых объектов. По ее словам, нормативно-правовые акты по перечисленным мерам поддержки будут приняты в апреле текущего года.
Изучить подробнее, что включает в себя весь пакет мер поддержки бизнеса и экономики региона, можно на портале бизнес-навигатора МСП (smbn.ru),а также на официальном портале Волгоградской области.
Объем средств, который будет выделен в 2020 году на поддержку бизнеса и экономики региона, составляет 4 миллиарда рублей. Такую цифру ранее озвучивал губернатор Андрей Бочаров. По его словам, власти в настоящее время разрабатывают второй региональный пакет мер поддержки.
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