



3 апреля 2020 года в 20:00 по московскому времени в видеосервисе Wink начнется уникальное онлайн-событие — живой концерт легендарной рок-группы «Ария».

Концерт группы «Ария» доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — сразу после регистрации. Об этом ИА Высота 102 сообщила пресс-служба компании «Ростелеком».

С 1985 года она остается одним из самых популярных коллективов страны, не изменяя своему узнаваемому стилю. Многочисленные поклонники группы особенно ценят ее живые выступления за мощный драйв и энергетику. Буквально сразу после выхода первого альбома композиции «Арии» стали лидерами хит-парадов. Всего в дискографии группы 13 номерных альбомов, а также многочисленные концертные записи и сборники. «Ария» продолжает работать над созданием нового материала, успешно гастролирует не только в России, но и за рубежом. В 2014 году на основе выбора радиослушателей был составлен список «500 лучших песен „Нашего радио“», в который вошли 11 композиций «Арии».

На онлайн-концерте «Стой за чертой!» обязательно прозвучат лучшие песни группы, такие как«Ангелы неба», «Ночь короче дня», «Герой асфальта» и другие.

«Изоляция из-за распространения коронавируса прервала очередной концертный тур “Арии”, мы были вынуждены перенести выступления на более поздний срок. Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно. Мы соскучились по живым выступлениям и очень ждем встречи с вами! Оставайтесь дома, берегите себя и близких!» — подчеркивают музыканты «Арии».

«Режим самоизоляции — это очень важно, всем лучше оставаться дома. Текущие испытания не ослабят нас, не сделают разобщенными. Музыкальный драйв и хорошее настроение от живого рок-концерта “Арии”, пусть и в цифровом формате, помогут нам пережить все трудности», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Wink — цифровой видеосервис ,который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).



