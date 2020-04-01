Экономика 01.04.2020 11:00 Новости компаний
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01.04.2020 11:00 Новости компаний
Банк «Открытие» и Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России – запустили сервис экспресс-кредитования поставщиков на специальных условиях. Банк предоставляет предпринимателям кредит с процентной ставкой от 9,5%, его можно получить под залог товара в обороте, находящегося на складах Wildberries. Сервис работает в режиме онлайн c 31 марта 2020 года. Как рассчитывают в «Открытии» и Wildberries, новый сервис окажет дополнительную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
На российском финансовом рынке не было аналогичного продукта: ни один банк в России не кредитует компании под залог товарных остатков на складах. Банк «Открытие» сделал это первым.
Сервис онлайн-кредитования заработал на портале для поставщиков Wildberries (https://partners.wb.ru/). Партнеры Wildberries могут запросить кредит на сумму до 10 млн рублей на срок до двух лет с процентной ставкой от 9,5%. Кредитные средства можно получить под залог товара в обороте, находящегося на складах Wildberries — это повышает вероятность одобрения кредита банком и позволяет партнерам компании снизить собственные финансовые риски.
Оформить и получить экспресс-кредит от банка «Открытие» и Wildberries можно онлайн, что особенно важно в условиях самоизоляции. Для этого предпринимателю необходимо подать заявку через личный кабинет на портале для поставщиков Wildberries. Для получения кредита не требуется собирать дополнительные документы или искать поручителя. Денежные средства перечисляются на расчетный счет поставщика в течение нескольких часов после акцепта банком заявления клиента. Комиссия за выдачу и сопровождение кредита отсутствует, а средства для погашения кредита банк самостоятельно списывает с расчетного счета клиента. После одобрения решения кредит автоматически отобразится у клиентов банка «Открытие» в интернет-банке. В отсутствие счета в банке «Открытие» поставщик может открыть его в отделении банка или воспользоваться выездным сервисом. Представитель банка заполнит и доставит все документы в офис клиента в любое удобное время. В настоящий момент сервис доступен в 23 городах России.
«Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в работе банка «Открытие». Мы работаем над простыми и эффективными решениями, которые позволяют создавать комфортные условия для работы предпринимателей, стремимся защитить и поддержать их бизнес. Одно из таких решений — партнерская программа с Wildberries. Наше предложение позволит бизнесу оперативно получить необходимые ресурсы на выгодных условиях, поддержать свое дело в непростой ситуации», — прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.
«Мы стремимся сделать работу с Wildberries простой и удобной, и предоставить нашим партнерам современные инструменты, позволяющие эффективно управлять их бизнесом. Компания сотрудничает с 24 тыс. поставщиками. Около 15 тыс. являются представителями малого и среднего бизнеса, для которых, в первую очередь, и разрабатывался данный сервис. Онлайн-кредитование поможет оперативно получить доступ к необходимым денежным средствам, а сниженные процентные ставки – оптимизировать затраты. Дополнительные кредитные средства позволят нашим поставщикам расширить ассортимент товаров на онлайн-площадке и нарастить собственные продажи», – рассказала Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries.
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