



В компании «Россети» прошло заседание штаба электросетевого комплекса по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. ИА «Высота 102» публикует стенограмму вступительного слова генерального директора компании Павла Ливинского.

Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодняшнее заседание Штаба электросетевого комплекса посвящено работе группы компаний «Россети» в период введения в России беспрецедентных мер, направленных на профилактику и сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Для обеспечения стабильного функционирования и развития электросетевой инфраструктуры нам предстоит в ближайшее время решить ряд критически важных задач.

Первое. Обеспечение надежного электроснабжения потребителей.

В этой ситуации особенно важно уделить внимание социально значимым и ключевым инфраструктурным объектам. В связи с этим требую неукоснительного соблюдения положения приказа №128.

Напомню, что в соответствии с указанным документом незамедлительно необходимо провести анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры с целью выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.

Важно сохранить на особом контроле подачу электроэнергии медицинским учреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к сети интернет, а также вычислительного оборудования. Продолжить уделять особое внимание организациям, предоставляющим населению онлайн услуги, а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.

Вторая задача. Обеспечить защиту всего нашего персонала.

Наш производственный персонал остается на дежурстве, продолжает обслуживать линейные и подстанционные объекты, несет свет в дома граждан и на социально значимые объекты. Мы обязаны предоставить им полную защиту.

Прошу лично каждого генерального директора на местах контролировать исполнение приказа №104 об обеспечении персонала необходимыми средствами защиты, дезинфекции и профилактики, а также следить за минимизацией контактов наших сотрудников как с внешним миром, так и внутри малых производственных групп.

Также напоминанию, что в соответствии с приказом №113 для офисных сотрудников организована возможность удаленной работы. Прошу обеспечивать подобный формат работы до особого распоряжения.

Президент России Владимир Владимирович Путин объявил следующую неделю нерабочей. Прошу каждого генерального директора донести до персонала, что эти дни надо провести дома, исключив все необязательные контакты, и вы как руководители должны внимательно за этим следить.

И третья задача.

Производственный персонал – наш главный актив. Мы должны не только защитить его, но и обеспечить достойное вознаграждение нашим работникам за их ежедневный труд в этих непростых условиях.

В связи с этим поручаю единоличным исполнительным органам ДЗО ПАО «Россети» совместно с заместителем генерального директора по управлению персоналом, связям с органами государственной власти и СМИ и заместителем генерального директора по экономике и финансам компании «Россети» разработать и представить мне в течение недели на утверждение перечень материальных и нематериальных мер, предусматривающих поощрение производственного персонала, который будет продолжать работать в эти дни.

И еще несколько слов о поддержке. Прошу вас, ваших заместителей и других коллег из числа руководящего состава организовать систему ежедневного общения с производственным персоналом. Не сочтите за труд позвонить начальнику РЭС, мастеру бригады, водителю. Спросите, как у них дела, как самочувствие, как дела в семье. Им это сейчас действительно очень нужно.







