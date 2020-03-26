



Оргкомитет по проведению опроса населения на тему перевода стрелок часов создала сегодня облдума. В его состав вошли депутаты, главы районов области члены общественной палаты региона, сообщает ИА «Высота 102». Ситуация с распространением в России коронавируса, объявленные президентом беспрецедентные меры по предупреждению заболевания, перенос голосования за Конституцию не повлияли на мнение парламентариев о целесообразности обсуждения вопроса о времени.

Как отмечено в постановлении облдумы, оргкомитет создан для «проведения мероприятий, направленных на выявление мнения населения о часовой зоне в Волгоградской области». Какие конкретно мероприятия собирается проводить рабочая группа – пока неясно.

Напомним, с 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности в целях минимизации рисков возникновения и распространения коронавируса. 24 марта стало известно о выявлении в регионе первого случая заражения инфекцией. Следующую неделю Владимир Путин объявил в России нерабочей, призвал граждан побыть дома и поберечь себя.

С предложением вернуться к теме перевода стрелок часов председатель облдумы Александр Блошкин выступил 11 марта. Спикер заксобрания заявил, что опрос населения на предмет возвращения московского времени в области можно совместить с голосованием за Конституцию, которое планировалось на 22 апреля. Накануне Владимир Путин во время обращения к россиянам сообщил о переносе мероприятия на более поздний срок.



