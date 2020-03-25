.
Олег Савченко назвал очень своевременной одобренную президентом полугодовую отсрочку налоговых платежей за исключением НДС для малого и среднего бизнеса.
«Многие отрасли бизнеса, в основном связанные с транспортом, сервисом, испытывают сегодня просто катастрофические трудности. Исходя из того, что сегодня для недопущения распространения вируса правительство вынуждено принимать такие меры как закрытие кинотеатров, офисных зданий, ограничение по передвижению как людей, так и грузов, логично, что часть нагрузки и потерь бизнеса государство должно взять на себя. И это сделано правильно и своевременно, ведь в масштабах страны речь идет о миллионах рабочих мест. Это судьбоносное решение, которое бизнес уже оценил. Любой предприниматель знает, что бизнес всегда в разы тяжелее восстанавливать с нуля. Надеюсь, что этот опережающий шаг позволит спасти целые отрасли и удар по экономике пройдет стороной», - Олег Савченко также сделал акцент на
мерах поддержки людей, которые попали в зависимость от уже испытывающих трудности работодателей.
«В Волгограде речь идет о сотнях тысяч людей, и очень важно, что для них тоже предусмотрены и ипотечные каникулы, и прямая финансовая поддержка для семей, имеющих право на получение материнского капитала, и увеличение размера пособий по безработице. Все это поможет людям пережить трудные времена» - уверен Олег Савченко.