



Сегодняшнее обращение президента Владимира Путина к российским гражданам сразу же после оглашения многие эксперты назвали определяющим вектор страны на ближайшие полгода. Помимо неотложных противоэпидемических мер для предотвращения распространения коронавируса, президент обозначил антикризисные шаги, которых так или иначе ждали миллионы россиян, уже сейчас столкнувшиеся с экономическими трудностями. Редакция ИА «Высота 102» попросила волгоградского промышленника и общественного деятеля Олега Савченко поделиться своим мнением от прозвучавшего обращения президента и оценить потенциал анонсированных мер поддержки бизнеса.

Прежде всего, Олег Савченко считает важным, что принятый президентом перечень мер, разработан с учетом всех ошибок, сделанных в Европе и Китае. «Есть уверенность, что такая помощь государства бизнесу будет максимально эффективна», - отметил промышленник.

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Олег Савченко назвал очень своевременной одобренную президентом полугодовую отсрочку налоговых платежей за исключением НДС для малого и среднего бизнеса.

«Многие отрасли бизнеса, в основном связанные с транспортом, сервисом, испытывают сегодня просто катастрофические трудности. Исходя из того, что сегодня для недопущения распространения вируса правительство вынуждено принимать такие меры как закрытие кинотеатров, офисных зданий, ограничение по передвижению как людей, так и грузов, логично, что часть нагрузки и потерь бизнеса государство должно взять на себя. И это сделано правильно и своевременно, ведь в масштабах страны речь идет о миллионах рабочих мест. Это судьбоносное решение, которое бизнес уже оценил. Любой предприниматель знает, что бизнес всегда в разы тяжелее восстанавливать с нуля. Надеюсь, что этот опережающий шаг позволит спасти целые отрасли и удар по экономике пройдет стороной», - Олег Савченко также сделал акцент на

мерах поддержки людей, которые попали в зависимость от уже испытывающих трудности работодателей.

«В Волгограде речь идет о сотнях тысяч людей, и очень важно, что для них тоже предусмотрены и ипотечные каникулы, и прямая финансовая поддержка для семей, имеющих право на получение материнского капитала, и увеличение размера пособий по безработице. Все это поможет людям пережить трудные времена» - уверен Олег Савченко.