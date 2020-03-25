Банк «Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов

Экономика 25.03.2020 11:40 Новости компаний
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25.03.2020 11:40 Новости компаний
Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью Business FM сообщил, что банк готов оказать адресную поддержку всем категориям клиентов, пострадавших от коронавируса.
В настоящее время основной инструмент поддержки клиентов-физических лиц, предлагаемый банком – правительственная программа ипотечных каникул. В рамках этой программы заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (например, потеря работы или кормильца), могут рассчитывать на приостановку выплат на срок до полугода. Михаил Задорнов сообщил, что сейчас банк разрабатывает дополнительный инструмент, который позволит получить отсрочку по кредиту тем клиентам, которые серьезно заболели и оказались в изоляции.
Особое внимание банк намерен уделить предприятиям малого и среднего бизнеса. По мнению главы банка «Открытие», именно этот сектор российской экономики сегодня наиболее уязвим: «Определенные отрасли – гостиничный бизнес, небольшие кафе и рестораны, спорт, фитнес, который в России только-только стал популярен, — подвергнутся самому серьезному удару. Это целевая для нас аудитория, поэтому, не дожидаясь развития этих событий, мы выработали специальные меры поддержки». По словам Михаила Задорнова, программа будет запущена в ближайшее время.
Что касается крупных предприятий, то с каждым из них, сообщил Михаил Задорнов, банк будет прорабатывать меры поддержки индивидуально: «Их ситуацию мы понимаем и можем договариваться, понимая все их потребности, весь их бизнес».
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