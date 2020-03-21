Экономика

В Волгограде рестораторы подсчитывают убытки

Экономика 21.03.2020 09:50
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21.03.2020 09:50


О резких потерях выручки, как сообщает ИА «Высота 102» заявил на своей странице в Instagram волгоградский предприниматель Евгений Купко – владелец проектов «Сушивесла», «Блинбери» и других.

«В отрасли сейчас дела обстоят так, что мы стали заложниками сразу трёх сложных параметров, которые наиболее резко бьют по компаниям: рост курса валюты, падение выручки и дефицит сырья. Я уже давно в бизнесе, да и то, одновременно сталкивался максимум с двумя из них. На этой неделе мы резко потеряли выручки. Виной тому резкое изменение потребительских привычек. Какие-то мобильные рестораны просели на 60-70%, какие-то 20-30%. В среднем, выручки упали в два раза»,- отмечает бизнесмен. Причины Евгений Купко видит в том, что людям сейчас не до отдыха.

«Именно в таких сложных периодах наши партнеры показывают своё истинное лицо. Разговор следующий: предоплата, плюс 20% к сделке и доставка за наш счёт. Что в корне отличается от всего, с чем мы работали раньше, на чем строили бизнес-модели. А это я сейчас говорю о таких вещах, как мука, рис, молоко, масло. Да ещё все резко закрыли границы. В Китае из пяти наших поставщиков закрылись трое», - предприниматель прогнозирует, что если ситуация в течении месяца не станет другой, то с рынка начнут уходить люди.

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