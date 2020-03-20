Экономика

ВТБ в Волгоградской области на треть увеличил ипотечный портфель

Экономика 20.03.2020 13:27 Новости компаний
0
20.03.2020 13:27 Новости компаний


По итогам 2019 года ипотечный портфель ВТБ в Волгоградской области вырос на 30% - до 13,9 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, объемы ипотечных продаж достигли 6,3 млрд рублей. Всего за отчетный период жилищный кредит в банке оформили более 3,7 тысячи волгоградцев. Доля ВТБ на рынке жилищного кредитования региона за прошлый год выросла 6 п.п. и на 1 января 2020 года составила 26,8%.
Порядка 75% от общего числа кредитов оформлены на приобретение квартир на вторичном рынке. При этом средняя сумма жилищного займа в регионе осталась прежней -1,7 млн рублей. Средний срок кредита в Волгоградской области по итогам прошлого года составляет 15 лет. Однако заемщики погашают ипотеку быстрее – за 7 лет. 
Одной из самых востребованных по – прежнему остается ипотека по двум документам без подтверждения дохода. В рамках нее за прошлый год было реализовано 409 сделок на 642 млн рублей. Программой «Ипотека с господдержкой» воспользовались 122 семьи на сумму 800 млн рублей.
Волгоградцы активно рефинансируют жилищные кредиты сторонних банков. За 2019 год 670 жителей региона снизили свою ставку по действующей ипотеке, общая сумма выдач в рамках данной программы составила 1,1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 19%. 
Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, отметил, что в 2019 году банк неоднократно снижал ипотечные ставки, а главное – упростил процесс оформления заявок, подачи документов и оценки жилья для клиентов ВТБ: «Все это в совокупности с проактивной позицией банка в реализации «Ипотеки с господдержкой» привело к 30% росту ипотечного портфеля в регионе. По оценке наших экспертов, благодаря снижению ключевой ставки ЦБ, а также целому ряду социальных инициатив, на рынке жилищного кредитования начнется новый виток развития, в рамках которого до конца текущего года мы планируем увеличить ипотечные продажи на 10%».
В настоящее время кредит на покупку жилья в ВТБ можно оформить по ставке от 7,9%, а рефинансировать – от 8,3%. «Ипотека с господдержкой» доступна заемщикам по ставке 5%. Данной программой могут воспользоваться российские семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
20.03.2020 15:05
Экономика 20.03.2020 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2020 13:29
Экономика 20.03.2020 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2020 10:25
Экономика 20.03.2020 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2020 09:59
Экономика 20.03.2020 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2020 19:11
Экономика 19.03.2020 19:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2020 17:06
Экономика 19.03.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2020 16:38
Экономика 19.03.2020 16:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2020 14:46
Экономика 19.03.2020 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2020 12:20
Экономика 19.03.2020 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 16:03
Экономика 18.03.2020 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 11:48
Экономика 18.03.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 10:58
Экономика 18.03.2020 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 17:25
Экономика 17.03.2020 17:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 14:55
Экономика 17.03.2020 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 09:35
Экономика 17.03.2020 09:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:25
В Волгограде правозащитнику Гольдеру смягчили приговор за коммерческий подкупСмотреть фотографии
16:10
Роскомнадзор пригрозил жесткими мерами за паническую информациюСмотреть фотографии
16:00
Волгоградцы нашли новое средство защиты от коронавируса за 10 рублейСмотреть фотографии
15:23
В условиях половодья Волжская ГЭС наращивает сбросы водыСмотреть фотографии
15:19
На юге Волгограда ландшафтный пожар остановили у АЗССмотреть фотографии
15:05
Банк «Открытие»  удвоил показатели розничного кредитования по итогам февраляСмотреть фотографии
14:35
«Съесть слона»: не пропустите премьеру необычного документального фильма о труппе актёров с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде бывший госслужащий получил судимость за липовый дипломСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области поймали 20 пьяниц за рулемСмотреть фотографии
13:29
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусомСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде отморозки в масках устроили разбой в общежитииСмотреть фотографии
12:14
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно большеСмотреть фотографии
11:47
Волгоградским врачам добавят денег за лечение больных с коронавирусомСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде площадку перед областной больницей могут облагородить за 35 млн рублейСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде вынесли приговор сиделке за жестокое убийство инвалидаСмотреть фотографии
11:31
В волгоградских больницах могут развернуть более 1,5 тыс мест из-за коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Бизнес на карантине: четыре совета по использованию современных технологийСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской области директор спортшколы и физрук пошли под суд за хищение из бюджетаСмотреть фотографии
10:25
Волгоградцы могут пожаловаться на подорожавшие продуктыСмотреть фотографии
10:25
Сбербанк заботится о своих клиентах, решая их проблемы при первом обращенииСмотреть фотографии
09:59
Региональный фонд капремонта переходит на особый режим работыСмотреть фотографии
09:51
На Центральной набережной Волгограда сузили дорогу до «бутылочного горлышка»Смотреть фотографии
09:37
Волгоградская полиция ищет распространителей фейков о коронавирусеСмотреть фотографии
08:56
Депутаты Волгоградской облдумы подсчитали стоимость новых льгот для участников войныСмотреть фотографии
20:41
В Волжском уличенному в мошенничестве экс-депутату доверили строительство детсадаСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде осудили рядового за избиение командира ротыСмотреть фотографии
19:11
Группа компаний «Россети» перешла на удаленный режим работыСмотреть фотографии
18:09
«Будет апрель, вы уверены?»: Волгоградцы сбегают от вирусных новостей на свежий воздух (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
16:38
Волгоградские налоговики переходят на особый режим работыСмотреть фотографии
15:23
В АО «КАУСТИК» состоялось выездное заседание Экологического совета при Волгоградской областной ДумеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 