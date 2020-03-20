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Бизнес на карантине: четыре совета по использованию современных технологий

Телеком 20.03.2020 11:23 Новости компаний
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20.03.2020 11:23 Новости компаний


Нетипичные ситуации позволяют взглянуть на привычную реальность с нового ракурса. Как оказалось, вынужденный карантин – это не только проверка компаний на эффективность выстроенных процессов, но и лакмусовая бумажка по внедрению цифровых технологий. Более гибким бизнес в период турбулентности делают облачные сервисы, позволяющие продуктивно работать как из офиса, так и из дома. О том, как современные технологии помогают пережить данную ситуацию, ИА «Высота 102» рассказали эксперты облачного бизнеса МТС.
Минимизировать последствия резкого падения или роста спроса
Текущая ситуация с коронавирусом по-разному влияет на бизнес. Кто-то отмечает уменьшение спроса: например, fashion-ретейлеры уже предупредили, что могут закрыть магазины в России. Если так случится, то будут простаивать не только площади в торговых центрах, но и ИТ-мощности, которые при этом нуждаются в обслуживании. У кого-то, наоборот, шквал заказов (интернет-магазины, доставка еды). Их ИТ-системы крайне перегружены, и есть риск, что мощности просто не справятся с лавинообразно растущей нагрузкой.
Современные технологии позволяют значительно нивелировать или вовсе избежать этой проблемы. Используя облачные сервисы, можно в любое время нарастить или уменьшить объем потребляемых ИТ-ресурсов. Бизнес становится более гибким – ежемесячные платежи прозрачны, компания может спокойно управлять ими. К тому же при выборе отечественного провайдера платежи не привязаны к курсу валют, как это может быть, например, при закупках иностранного «железа».
Использовать digital-инструменты для удаленной работы
Для эффективных коммуникаций в дистанционном режиме нужно, как минимум, обеспечить возможность совместной работы и быстрого обмена файлами без потери контроля над данными. Есть сервисы, изначально ориентированные на бизнес, которые делают работу с данными более функциональной и безопасной. Есть, конечно, и бесплатные сервисы, но они изначально предполагают использование в иных целях. Корпоративный сервис подразумевает адаптацию под конкретные задачи бизнеса. Например, облачный сервис провайдера #CloudMTS позволяет управлять доступом сотрудников к данным, а также предоставлять контролируемый доступ для внешних партнеров. Кроме того, в отличие от бесплатных облачных хранилищ, не дающих гарантии по сохранности информации, облачный провайдер берет на себя такие обязательства. Это закрепляется в договоре.
Обеспечить доступ сотрудников к важным корпоративным системам
Клиенты не будут ждать, пока закончится карантин и сотрудники смогут обработать все запросы или сделать необходимые выгрузки. Помимо ресурсов для обмена файлами желательно иметь доступ к корпоративным системам, таким как CRM или 1С. Например, компании из банковской сферы, ретейла и промышленности активно используют ресурсы VDI (Virtual Desktop Infrastructure), которые предоставляют доступ к корпоративным системам из облака. «Как правило, крупные облачные провайдеры способны быстро, иногда даже за день, организовать для бизнеса инфраструктуру виртуальных рабочих столов. При этом компания защищена от угроз утечки данных – у сотрудников не будет необходимости переносить информацию на личные компьютеры», – отмечает директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов. 
Не откладывать принятие решений
Новые условия – не причина для снижения темпа. Скорее, наоборот, повод задуматься об эффективности процессов и, возможно, запустить новые проекты. Старт проекта всегда требует глубокого погружения и постоянной вовлеченности, что важно сохранить и в режиме удаленных команд. Альтернативой живому общению может стать аудио- или видео-конференц-связь. Например, можно воспользоваться Skype для бизнеса. Практика показывает, что быстрее и проще обеспечить его использование, обратившись к облачному провайдеру. По словам Олега Мотовилова, пользователи в таком случае будут подключаться к серверу Skype, который расположен в облаке. Установка и настройка сервера происходит на стороне провайдера, бизнесу не надо будет заниматься долгими настройками. «Сотрудникам нужно лишь установить на свои ПК приложение Skype и подключиться к серверу», – поясняет Олег. И, что не менее важно, в таком случае не надо покупать лицензии на программное обеспечение: их можно арендовать у провайдера. А это еще одна возможность сэкономить, что всегда немаловажно в условиях неопределенности.

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