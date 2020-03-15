«Волгоградавтотранс» засудили сыновья погибшей от наезда автобуса пенсионерки

Расследования 15.03.2020 15:14
0
15.03.2020 15:14
Компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей обязали выплатить ГУП "Волгоградавтотранс" двоим братьям за смерть их матери. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Красноармейского районного суда, мужчины хотели получить с автопредприятия гораздо большую сумму - по 650 тысяч рублей каждому, но суд удовлетворил их требования частично. На суде братья утверждали, что тяжело перенесли смерть своей матери, так как были с ней очень близки - ежедневно созванивались, вместе обедали, никогда не ссорились и не конфликтовали.
ДТП с участием автобуса "Волгабас", принадлежащего ГУП "Волгоградавтотранс", произошло 21 июля 2019 года в Красноармейском районе Волгограда. Как тогда сообщала "Высота 102", на проспекте Столетова у остановки "Строитель" автобус №103 сбил 87-летнюю женщину. Пострадавшую в тяжелом состоянии с диагнозом политравма доставили в больницу, где она скончалась. По материалам дела, виновником ДТП признан водитель автобуса, который не убедился в том, что пассажирка отошла на безопасное расстояние, продолжил движение и совершил наезд задним правым колесом на женщину.
Представитель предприятия исковые требования не признал, сообщив, что родственникам погибшей были выплачены денежные средства на погребение, виновный в ДТП и страховая компания также перечислили родным пенсионерки денежные компенсации в размере 300 тысяч и 2 миллиона рублей. Однако суд посчитал, что сыновья погибшей имеют право на компенсацию морального вреда. ГУП обязали выплатить по 300 тысяч рублей каждому. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.
Реклама
В Волгоградской области фельдшера «простили» за смертельное падение бабушки15.03.2020 11:44
Расследования 15.03.2020 11:44
В Волгоградской области пьяный селянин с пилой ограбил магазин13.03.2020 09:40
Расследования 13.03.2020 09:40
Под Волгоградом зачинщику драки в баре дали год строгого режима12.03.2020 14:19
Расследования 12.03.2020 14:19
Перевозчик задержанного под Волгоградом 9-миллионного груза стал фигурантом уголовного дела12.03.2020 13:24
Расследования 12.03.2020 13:24
В Волгограде бывший директор УК со своей матерью нажились на фиктивном ремонте дома12.03.2020 13:01
Расследования 12.03.2020 13:01
Житель Волгоградской области "прокутил" чужие деньги в Европе и сел на 4 года12.03.2020 11:39
Расследования 12.03.2020 11:39
В Волгограде первый участник банды бутлегеров отправился в колонию11.03.2020 14:22
Расследования 11.03.2020 14:22
В Волгограде членов ОПГ судят за деликатесы из Красной книги на 23 млн рублей10.03.2020 17:11
Расследования 10.03.2020 17:11
Дело о массовом ДТП с двумя погибшими на плотине ГЭС под Волгоградом дошло до суда10.03.2020 12:35
Расследования 10.03.2020 12:35
В Волгоградской области осужденному бутлегеру предъявили счёт за 23 бутылки «Хеннесси»09.03.2020 09:23
Расследования 09.03.2020 09:23
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области выпустили из СИЗО06.03.2020 16:14
Расследования 06.03.2020 16:14
В Волгограде лжегазовику за обман старушек дали 4 года колонии06.03.2020 10:10
Расследования 06.03.2020 10:10
В Волжском предпринимателю грозит тюрьма за 6-миллионный обман05.03.2020 17:35
Расследования 05.03.2020 17:35
Убийцу пожилой матери 60 ударами топора и ножа осудили в Волгограде05.03.2020 16:42
Расследования 05.03.2020 16:42
Представители власти в Волгоградской области прояснили детали уголовного дела главы Михайловки04.03.2020 16:24
Расследования 04.03.2020 16:24
Реклама