«Волгоградавтотранс» засудили сыновья погибшей от наезда автобуса пенсионерки





Компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей обязали выплатить ГУП "Волгоградавтотранс" двоим братьям за смерть их матери. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Красноармейского районного суда, мужчины хотели получить с автопредприятия гораздо большую сумму - по 650 тысяч рублей каждому, но суд удовлетворил их требования частично. На суде братья утверждали, что тяжело перенесли смерть своей матери, так как были с ней очень близки - ежедневно созванивались, вместе обедали, никогда не ссорились и не конфликтовали.

ДТП с участием автобуса "Волгабас", принадлежащего ГУП "Волгоградавтотранс", произошло 21 июля 2019 года в Красноармейском районе Волгограда. Как тогда сообщала "Высота 102", на проспекте Столетова у остановки "Строитель" автобус №103 сбил 87-летнюю женщину . Пострадавшую в тяжелом состоянии с диагнозом политравма доставили в больницу, где она скончалась. По материалам дела, виновником ДТП признан водитель автобуса, который не убедился в том, что пассажирка отошла на безопасное расстояние, продолжил движение и совершил наезд задним правым колесом на женщину.

Представитель предприятия исковые требования не признал, сообщив, что родственникам погибшей были выплачены денежные средства на погребение, виновный в ДТП и страховая компания также перечислили родным пенсионерки денежные компенсации в размере 300 тысяч и 2 миллиона рублей. Однако суд посчитал, что сыновья погибшей имеют право на компенсацию морального вреда. ГУП обязали выплатить по 300 тысяч рублей каждому. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.



