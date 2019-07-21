В волгоградской больнице скончалась бабушка после наезда автобуса

Происшествия 21.07.2019 12:47
531 0
21.07.2019 12:47
В приемном покое больницы №15 скончалась 87-летняя женщина, попавшая под колеса автобуса. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла сегодня утром. В Красноармейском районе Волгограда на проспекте Столетова у остановки «Строитель» автобус №103 сбил пенсионерку. Женщину в тяжелом состоянии с диагнозом политравма доставили в больницу. Однако спасти пострадавшую не удалось. Выясняются обстоятельства трагедии.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
22937 0
29.06.2019 11:48
26558 0
17.07.2019 14:32
13541 13
В Волгограде девочка на самокате наехала на «КамАЗ»21.07.2019 10:47
Происшествия 21.07.2019 10:47
582 0 Обсудить
Скучающий на каникулах школьник из Петербурга «заминировал» фирму в Волгограде20.07.2019 16:02
Происшествия 20.07.2019 16:02
4685 0 Обсудить
В Волгоградской области пенсионерка снова пострадала из-за «МММ»20.07.2019 10:56
Происшествия 20.07.2019 10:56
1264 0 Обсудить
В Волгограде иномарка влетела в ограждение моста через Волгу20.07.2019 10:50
Происшествия 20.07.2019 10:50
5056 0 Обсудить
В Волгоградской области подросток на легковушке отца сбил ребенка20.07.2019 10:41
Происшествия 20.07.2019 10:41
951 0 Обсудить
«Он без меня не проживет»: в Волгограде вдовец убил больного сына и покончил с собой20.07.2019 09:51
Происшествия 20.07.2019 09:51
8874 0 Обсудить
Четыре человека из Астрахани и Чувашии пострадали в ДТП под Волгоградом19.07.2019 16:48
Происшествия 19.07.2019 16:48
2477 0 Обсудить
На трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" перевернулось авто из Уфы, есть пострадавшие19.07.2019 16:25
Происшествия 19.07.2019 16:25
862 0 Обсудить
Водитель-новичок из Екатеринбурга попал в ДТП в Волгоградской области, двое в больнице19.07.2019 10:16
Происшествия 19.07.2019 10:16
1603 0 Обсудить
Пять человек пострадали в ДТП у торгового центра в Волгограде19.07.2019 10:02
Происшествия 19.07.2019 10:02
4196 1 Обсудить
Названы причины пожара в ТРК "Планета Лето" в Волжском19.07.2019 09:33
Происшествия 19.07.2019 09:33
1137 0 Обсудить
Уборщик случайно "эвакуировал" аэропорт в Волгограде18.07.2019 14:10
Происшествия 18.07.2019 14:10
13525 1 Обсудить
Школьник из Волжского поджег себя самодельным "огнеметом"18.07.2019 11:34
Происшествия 18.07.2019 11:34
6778 4 Обсудить
В Волгоградской области полуторагодовалая девочка едва не утонула в колесе от трактора18.07.2019 11:20
Происшествия 18.07.2019 11:20
2174 4 Обсудить
Рухнувшая стена киоска придавила мужчину в Волгоградской области18.07.2019 11:07
Происшествия 18.07.2019 11:07
3843 1 Обсудить
Реклама