Происшествия

В волгоградской больнице скончалась бабушка после наезда автобуса

Происшествия 21.07.2019 12:47
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21.07.2019 12:47


В приемном покое больницы №15 скончалась 87-летняя женщина, попавшая под колеса автобуса. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла сегодня утром. В Красноармейском районе Волгограда на проспекте Столетова у остановки «Строитель» автобус №103 сбил пенсионерку. Женщину в тяжелом состоянии с диагнозом политравма доставили в больницу. Однако спасти пострадавшую не удалось. Выясняются обстоятельства трагедии. 

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