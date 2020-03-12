В Волгограде арестовали задержанного за взятку помощника прокурора

Расследования 12.03.2020 16:09
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12.03.2020 16:09
Сегодня решением Центрального районного суда взят под стражу до 10 мая помощник прокурора Тракторозаводского района Евгений Снегирев. Как передает ИА "Высота 102", с ходатайством о заключении Снегирева в СИЗО выступило СУ СКР по Волгоградской области, которое расследует дело о получении Снегиревым взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ).
Напомним, помощника прокурора задержали в Волгограде 10 марта сотрудники СУ СКР, оперативники регионального УФСБ и служба собственной безопасности прокуратуры. Подробности дела не сообщаются. Известно, что Снегирев требовал полмиллиона рублей с общественной организации инвалидов и был задержан с поличным при получении части денег.
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